永靖鄉星光大橋下 籃球場遊戲場新設施休閒好去處
彰化縣永靖鄉又多一處休閒運動場所，彰化縣長王惠美今天到永靖星光大橋下會勘新完成的「遊戲場及成人體健設施」，王惠美也指示業務單位儘速完成驗收，預計7月就可開放使用。
王惠美今天與永靖鄉長詹木根、多位縣議員、代表會主席詹雅婷、教育處副處長張淑珠等人視察星光大橋下運動設施。
王惠美說，星光大橋下空間相當寬闊，又能夠遮風蔽雨，地方建議增加運動設施，縣政府投入經費315萬多元活化及善用空間，在完成籃球場、遊戲場及成人體健設施後，還有很大空間，未來會再規畫建造更多遊樂及運動設施供鄉親使用，希望大家可以一起來這裡打球、運動、散步。
詹木根說，星光橋下運動設施能獲得王縣長的支持，為地方民眾帶來相當大的福祉，也請縣府繼續幫忙讓它更充實。
教育處表示，星光大橋下的「籃球場」已於去年12月完工並開放使用，為了方便民眾夜間運動，也加裝照明設備，而為了維護運動安全，場地周邊也加裝了圍網，打籃球時，不必擔心籃球滾到道路，而新的遊戲場及成人體健設施預計7月完成驗收就可開放使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言