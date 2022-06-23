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永靖鄉星光大橋下 籃球場遊戲場新設施休閒好去處

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天到永靖星光大橋下會勘新完成的「遊戲場及成人體健設施」，王惠美也指示業務單位儘速完成驗收，預計7月就可開放使用。圖／彰化縣政府提供 　　
彰化縣長王惠美今天到永靖星光大橋下會勘新完成的「遊戲場及成人體健設施」，王惠美也指示業務單位儘速完成驗收，預計7月就可開放使用。圖／彰化縣政府提供 　　

彰化縣永靖鄉又多一處休閒運動場所，彰化縣長王惠美今天到永靖星光大橋下會勘新完成的「遊戲場及成人體健設施」，王惠美也指示業務單位儘速完成驗收，預計7月就可開放使用。

王惠美今天與永靖鄉長詹木根、多位縣議員、代表會主席詹雅婷、教育處副處長張淑珠等人視察星光大橋下運動設施。

王惠美說，星光大橋下空間相當寬闊，又能夠遮風蔽雨，地方建議增加運動設施，縣政府投入經費315萬多元活化及善用空間，在完成籃球場、遊戲場及成人體健設施後，還有很大空間，未來會再規畫建造更多遊樂及運動設施供鄉親使用，希望大家可以一起來這裡打球、運動、散步。

詹木根說，星光橋下運動設施能獲得王縣長的支持，為地方民眾帶來相當大的福祉，也請縣府繼續幫忙讓它更充實。

教育處表示，星光大橋下的「籃球場」已於去年12月完工並開放使用，為了方便民眾夜間運動，也加裝照明設備，而為了維護運動安全，場地周邊也加裝了圍網，打籃球時，不必擔心籃球滾到道路，而新的遊戲場及成人體健設施預計7月完成驗收就可開放使用。

永靖鄉星光大橋下的籃球場空間相當寬闊，又能夠遮風蔽雨。圖／彰化縣政府提供
永靖鄉星光大橋下的籃球場空間相當寬闊，又能夠遮風蔽雨。圖／彰化縣政府提供
彰化縣永靖鄉又多一處休閒運動場所，星光大橋下新完成的「遊戲場及成人體健設施」預計7月就可開放使用。圖／彰化縣政府提供
彰化縣永靖鄉又多一處休閒運動場所，星光大橋下新完成的「遊戲場及成人體健設施」預計7月就可開放使用。圖／彰化縣政府提供

王惠美 星光橋

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