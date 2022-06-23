永靖鄉星光大橋下 籃球場遊戲場新設施休閒好去處

彰化縣永靖鄉又多一處休閒運動場所，彰化縣長王惠美今天到永靖星光大橋下會勘新完成的「遊戲場及成人體健設施」，王惠美也指示業務單位儘速完成驗收，預計7月就可開放使用。

王惠美今天與永靖鄉長詹木根、多位縣議員、代表會主席詹雅婷、教育處副處長張淑珠等人視察星光大橋下運動設施。

王惠美說，星光大橋下空間相當寬闊，又能夠遮風蔽雨，地方建議增加運動設施，縣政府投入經費315萬多元活化及善用空間，在完成籃球場、遊戲場及成人體健設施後，還有很大空間，未來會再規畫建造更多遊樂及運動設施供鄉親使用，希望大家可以一起來這裡打球、運動、散步。

詹木根說，星光橋下運動設施能獲得王縣長的支持，為地方民眾帶來相當大的福祉，也請縣府繼續幫忙讓它更充實。