過路箱涵大縮減農田年年淹 彰縣府給錢施工擺脫噩夢　

彰化縣埤頭鄉彰水路的過路箱涵原本5公尺，到了斗六甲排水這個地方縮減剩1.6公尺，每逢大雨必定上演農田淹水的場景，縣政府受理陳情後，今天下午縣長王惠美和相關單位主管前往勘察，將編列經費交給埤頭鄉公所改善過路箱涵，完工後減少淹水狀況。

埤頭鄉斗苑東路和北斗鎮斗苑路二段的南側道路，與埤頭鄉陸嘉村嘉興路、中華路支線農路，不約而同發生路面老舊龜裂破損，路側既有構造物損壞，部分路段擋土牆損毀導致路側、路面下陷等情形，民眾和鄉鎮公所都陳情路況差影響行車安全。

此外，埤頭鄉彰水路路面底下的過路箱涵原本寬5公尺，到了位在大湖段1716地號的過路箱涵縮減只有1.5公尺，每逢雨量較大就發生無法及時宣洩，使得上游區域雨水「塞車」漫淹到農田和路面，農民飽嘗大雨農田淹水之苦，用路人也抱怨不迭。

王惠美今天下午和縣政府水資處長馬英傑、工務處副處長許俊宏、縣議員劉淑芳、李浩誠、埤頭鄉長杜懿彩、立法委員謝衣鳯辦公室秘書李育成等人前往查看待修道路和有待改善的過路箱涵。

王惠美表示，將動用經費1200萬元改善埤頭鄉斗苑東路及北斗鎮斗苑路二段的南側道路，重做路面同時重設交通標誌，提升道路安全；埤頭鄉嘉興路與中華路支線農路這兩項道路改善工程，縣府補助921萬元交給埤頭鄉公所發包施作，連同彰水路的過路箱涵也是縣政府補助250萬元給埤頭鄉公所發包施作。

縣政府最近3年多在埤頭鄉道路工程經費合計投入1億557萬元，水利經費投入7348.8萬元，在北斗鎮投入道路工程經費7963萬元，希望水、電、瓦斯管線全面下地，路面更平整，原則上2年內不會再開挖，民眾需要接水電盡速向地方政府申請。