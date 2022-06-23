用黑米開發養生米酒 彰化父子聯手行銷在地產業

彰化縣大葉大學與台灣華陀酒業公司產學合作，利用在地黑米生產出富含花青素的黑米酒，而華陀酒業公司總經理謝四卿的兒子謝松穎也就讀大葉大學資訊管理系進修班，父子倆參加6月22至25日在台北南港展覽館舉辦的國際食品展，更將在周末場次結合香港食神阿寶師現場料理示範，行銷彰化黑米酒。

謝松穎說，父親跟大葉大學食生系柯文慶教授合作，以彰化在地黑米為原料，開發黑米養生料理米酒，提升農產品經濟價值，而他從高中開始，寒暑假都會幫忙家族事業，也在父親的鼓勵下，選擇到大葉大學資訊管理學系進修學士班就讀，希望能學習經營管理專業知識，協助父親，尤其進修學士班晚上上課，讓他白天可以當父親的幫手，協助處理公司事務。

周末場次邀請香港食神阿寶師何京寶現場做黑米酒料理，示範拿手好菜至尊火焰燜鵝，希望透過名廚光環加持，讓更多人認識彰化的黑米酒。

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