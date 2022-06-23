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中市議員謝志忠當一日店長 發千碗「霸氣海鮮粥」做公益

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
上千民眾為了一碗「霸氣海鮮粥」，不畏烈日高溫，也要排隊領粥享用。圖／謝志忠服務處提供
上千民眾為了一碗「霸氣海鮮粥」，不畏烈日高溫，也要排隊領粥享用。圖／謝志忠服務處提供

台中豐原粥品店為回饋地方鄉里，每半年定期舉辦「海鮮粥公益日」，今捐贈2千碗海鮮粥給需要的民眾，中市議員謝志忠受邀擔任「一日店長」，上千名民眾頂著炎炎烈日，現場排隊延綿百公尺，就為品嘗一碗霸氣海鮮粥。

台中豐原粥品店「粥狂」，由詹姓夫妻創業，在粥中加入台灣在地澎湃海產，如白蝦、干貝、鮮蚵、蛤蠣、花枝、龍蝦等配料，以高CP值豪華海鮮粥打出名號；為回饋地方鄉里，該店定期每半年舉辦一次「海鮮粥公益日」活動，捐贈千碗粥做公益，除了弱勢朋友外，也歡迎需要正能量的民眾領取。

謝志忠今擔任「一日店長」，與業者一同盛粥、裝料，遞上暖心粥品給民眾；而排隊的民眾，包含阿公阿嬤、爸爸媽媽、小孩等，戴口罩井然有序在店家一一領取，心滿意足回家享用。

謝志忠表示，雖然是公益，但用料與心意，都是「澎湃且貨真價實」，希望為大家呈上一碗碗豐盛的海鮮粥，也幫大家充飽正能量，2000碗也很快就一日領取完。

台中市議員謝志忠今擔任一日店長，發放千碗愛心海鮮粥給民眾享用。圖／謝志忠服務處提供
台中市議員謝志忠今擔任一日店長，發放千碗愛心海鮮粥給民眾享用。圖／謝志忠服務處提供

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