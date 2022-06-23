中市議員謝志忠當一日店長 發千碗「霸氣海鮮粥」做公益
台中豐原粥品店為回饋地方鄉里，每半年定期舉辦「海鮮粥公益日」，今捐贈2千碗海鮮粥給需要的民眾，中市議員謝志忠受邀擔任「一日店長」，上千名民眾頂著炎炎烈日，現場排隊延綿百公尺，就為品嘗一碗霸氣海鮮粥。
台中豐原粥品店「粥狂」，由詹姓夫妻創業，在粥中加入台灣在地澎湃海產，如白蝦、干貝、鮮蚵、蛤蠣、花枝、龍蝦等配料，以高CP值豪華海鮮粥打出名號；為回饋地方鄉里，該店定期每半年舉辦一次「海鮮粥公益日」活動，捐贈千碗粥做公益，除了弱勢朋友外，也歡迎需要正能量的民眾領取。
謝志忠今擔任「一日店長」，與業者一同盛粥、裝料，遞上暖心粥品給民眾；而排隊的民眾，包含阿公阿嬤、爸爸媽媽、小孩等，戴口罩井然有序在店家一一領取，心滿意足回家享用。
謝志忠表示，雖然是公益，但用料與心意，都是「澎湃且貨真價實」，希望為大家呈上一碗碗豐盛的海鮮粥，也幫大家充飽正能量，2000碗也很快就一日領取完。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言