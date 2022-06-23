台中鐵路高架橋下停車場進度慢 黃國書要求趕7月動工、10月啟用

為加速鐵路高架下停車場闢建進度，立委黃國書今邀台鐵局、市府停管處和開發廠商及沿線里長，分別在東區十甲路及南區美村路的鐵路高架橋下會勘，針對選區沿線9處停車場加速作業，目標今年7月動工，盡可能在10月底完工。

台中鐵路高架全段由豐原站至大慶站沿線共21公里，橋下空間共規劃26處停車場，完工後可提供2295格汽車格、1264格機車格。

立委黃國書表示，他自2018年起多次會勘五權車站及精武車站週邊設施及鐵路高架橋下停車場辦理進度，直到去年2月台鐵終於完成發包，卻遲遲未見闢建，至今荒蕪一片，民眾質疑台鐡局效率。

台鐵局資產開發中心江權祐經理表示，之前停車場招標不順，多次流標。立委黃國書爭取適度放寬投標條件，終於去年2月有廠商得標，但橋下空間有各項限制，相關審查作業繁複，台鐵局與市府交通局多次討論協商及調整細部設計，才造成取得停車場設置許可進度放慢。

台中市停車管理處專員陳瑞成表示，9處停車場，除南區柳川東路至美村路段(五權停28)及崇倫碉堡至西川一路段(大慶停29)已核發設置許可以進場施工，其他7處停車場已請廠商辦理補正。

交通局長葉昭甫表示，交通局承攬廠商協調，任何一處只要完成所需的前置作業，送市府交通局，一定快馬加鞭，盡速完成審查，以利施工。

黃國書要求台鐵局和開發廠商盡速辦理停車場設置許可的資料補正，也請市府停管處加速審核作業，後續台電等單位管線設置工程，應提早協調規劃，讓工程加速進行。

黃國書要求台鐵局務必在7月底前取得東南西區9處停車場的設置許可，8月施工，力拚10月完工，取得停車場證並開放民眾停車使用，同時也將爭取沿線居民停車優惠，讓鐵路高架橋下空間能獲得充分利用，並紓解週邊地區的停車問題。