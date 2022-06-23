員林億萬富翁多 築間火鍋月衝二百萬營業額、漢堡王進駐

疫情期間雖不少店關門，但仍有業者搶商機開新店，彰化縣員林市6月底將有漢堡王進駐，最近招牌掛上，民眾開始奔相走告；而築間餐飲集團也看好員林市是全台最多億萬富豪的城市，去年一口氣進駐兩個品牌，築間幸福鍋物及本格和牛燒肉放題，讓大家又有新選擇。

連鎖速食餐廳「漢堡王」去年愚人節在彰化市開幕時，因為掛出「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」，意外引發話題，原來是彰化健身房業者廖士鈞看到「漢堡王」真的要到彰化設店，激動的貼文「還不吃爆」，卻被「漢堡王」點名，廖士鈞事後說，他的確是漢堡王忠實粉絲，看到這樣的宣傳覺得驚喜又暖心。

「漢堡王」展店到員林，最近在員林市靜修路的招牌一掛上，同樣吸引員林人目光，立即有臉友在臉書大員林生活圈貼文討論，有網友說「終於有了，否則都要跑到彰化市」，生活圈版主「葡萄爺爺」賴義乾還特別TAG廖士鈞，廖士鈞也回說「爺爺衝啊」，不過目前看來員林「漢堡王」只設一樓外帶區，但已讓民眾很期待。

幾家歡樂幾家愁。疫情期間有不少餐館結束營業，但新店仍不斷接棒，員林市大同路原知名的高級火鍋吃到飽的大仲馬之宴和以排餐、吃到飽沙拉吧為主的雅典娜之宴是同一業者經營，但前年和去年受疫情影響陸續結束營業，不過原大仲馬之宴的店面也分別被築間火鍋和養鍋二家火鍋店承租。

築間餐飲集團公關吳致萱說，築間集團看好員林是全台最多億萬富豪的城市，去年一次進駐大同路的築間幸福鍋物及員林大道的本格和牛燒肉放題，本格還是斥資九千萬元購地自建的餐廳。