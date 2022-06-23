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6月至今753具確診遺體集中大甲？ 市府：也分散到東海
台中市議會臨時會三讀議案第一讀會，市議員李榮鴻提緊急動議，要求台中市政府要妥善處理新冠確診往生者的遺體火化問題，不能全都送到大甲火葬場火化。
市府民政局長吳世瑋表示，6月份以來，大甲火葬場火化411具確診者遺體、東海火葬場火化342具，並非全都在大甲火葬場火化。至於大甲火葬場小靈堂等殯葬設施改善市府都持續在做，也已開闢聯外道路。
李榮鴻說，他日前在市議會定期大會中關切此事，質疑中央對確診往生者遺體的處理時間規定不明，讓殯葬業者和家屬無所適從，地方還要緊急搭棚子設臨時冰櫃區，沒想到又傳出台中市所有的確診往生者可能都要送到大甲火葬場火化，他提緊急動議「全力反對」。
李榮鴻指出，大甲火葬場火化量能本來就吃緊，殯葬設施不足，很多需要改善，如果把所有確診往生者都送到大甲火葬場，難以負荷，他要求市府審慎處理、分配確診者火化的地點，不能集中在一個地方。
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