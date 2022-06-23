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「稻作四選三」又大雨歉收 糧價創新高農民無喜色

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二期稻作由南而北收割，每百台斤濕穀1030元起跳，價格不錯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二期稻作由南而北收割，每百台斤濕穀1030元起跳，價格不錯。記者簡慧珍／攝影

今年一期稻作由南而北收割，南彰化每百台斤濕穀開盤價1030元，比去年同期略高20元，但原物料價格上漲侵蝕利潤，即使開出近年新高收購價仍然沒賺，農民加計自己的工錢認為恐怕要倒貼。

今年一期稻作抽穗開花期遇上5月梅雨，影響稻花授粉；二林鎮陳姓農民表示，他的稻子稍慢插秧，開花期避開一些梅雨但多少有一些影響，大約有一成「空包彈」，因此每分地收割1600台斤，這還算是本期豐收的，有些農民每分地只收1400台斤至1500台斤，距離一期稻作每百台斤平均收割2000台斤，少了近三成。

台灣稻作協會機耕調度執行長曾水城說，地球氣候變遷，天氣不穩定，今年的上半年雨量多，屏東一期稻作偏逢大雨，每百台斤960元起跳，彰化縣品質比較好，又有「稻作四選三」政策，部分農地今年二期休耕，糧商預期下半年稻穀產量較少，每百台斤濕穀開盤價1040元，相較去年同期上漲。

陳姓農民細數今年國際原物料漲價，秧苗每捲從37元漲到40元，除草劑每瓶從500多元漲到900元，代耕費用也提高，樣樣成本增加，每百台斤濕穀漲20元，換算每台斤才0.2元；他表示，跟去年相比，農民根本沒多賺。

全國稻米評鑑「冠軍米」的故鄉竹塘鄉，鄉農會總幹事詹光信指出，目前竹塘地區每百台斤濕穀開盤價1030元，比去年同期略高，可能與稻米品質、今年二期「稻作四選三」有部分稻田要休耕，糧商預期稻穀產量減少等因素有關，但農作物產量與農田管理有關，竹塘地區農民歉收一至兩成，還在可接受範圍。

彰化地區一期稻作2020年每百台斤濕穀收購價從920元、930元起跑，最高價980元，2021年每百台斤濕穀收購價1010元，今年開出1030元紅盤價，農民普遍歉收，對近年的新高價並無喜色。

農民 稻米 漲價 氣候變遷

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