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南投劇場藝術季10場表演 讓民眾感受表演藝術的溫度

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供

「2022南投劇場藝術季」將在8月4日舉行，南投縣文化局今天介紹全新的表演主題，邀請民眾進劇場看演出，找回體驗藝術文化的感受，也讓表演工作者有發揮的舞台。

南投劇場藝術季今天由資深媒體人蔡詩萍擔任主持，並邀請「翃舞製作」以及「台北打擊樂團」示範演出，象徵南投劇場藝術季正式啟動。

文化局長林榮森表示，新冠疫情持續至今，改變許多人的生活模式，但表演藝術始終是最動人心弦，期許夠透過表演方式以及大家的共同努力，讓民眾走進劇場，今年10場演出分別在文化局演藝廳及埔里藝文中心舉辦，期望能帶給民眾絕無僅有的「溫度」藝文饗宴。

「溫度—2022南投劇場藝術季」，活動自8月4日至11月20日，劇場節目今天開始售票，早鳥優惠請上OPENTIX兩廳院售票系統搜尋「南投劇場藝術季」購票。

EX-亞洲劇團團長林浿安擔任藝術顧問，她說，受到疫情的影響，表演藝術產業掀起一波線上趨勢，而表演者與觀眾的「臨場感」逐漸被線上取代，今年度南投劇場藝術季與時事緊扣，並以「溫度」作為主題，帶領觀眾回到劇場。

南投場節目包括，一心戲劇團《啾咪愛咋》、台北打擊樂團《城市光影-南投》、翃舞製作《再見》、表演家合作社劇團《心臼．味緒》、風神寶寶兒童劇團《風神寶寶與悟空叔叔的地府歷險記》、李靜芳歌仔戲團《鰲風泛月廖添丁》、極至體能舞蹈團與本縣樂齡族群同台演出《老化三劇》。NSO國家交響樂團，也將在中興會堂廣場帶來輕快的音樂饗宴《綠野音樂會-夏日時光Summer Time》。

埔里場則有台灣揚琴樂團《讚福「藝」聲，我的青春．我的歌》、大開劇團《好久茶的秘密13-名偵探阿隍：白銀之火》。

3梯次青少年劇場以及3場次工作坊，南投場：表演家合作社劇團《藝啟SHOW！》、台北打擊樂團翃舞製作《See Yourself》、一心戲劇團(傳統戲曲工作坊)；埔里場：大開劇團《Play一夏》戲劇青少年劇場、台灣揚琴樂團(音樂工作坊)，歡迎表演藝術工作者、民眾及學生一起體驗。

南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，讓民眾沈浸在臨場表演的感動。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，讓民眾沈浸在臨場表演的感動。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供
南投劇場藝術季邀請10個表演團體到南投演出，拉近表演藝術和觀眾的距離。圖／南投縣政府提供

劇場 南投 交響樂團

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