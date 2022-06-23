中市府優化快打站30分鐘可打到 禮券一周內補發

台中市47處快打站進行65歲以上市民打第4劑疫苗，湧現排隊人潮，國民黨團執行長黃健豪今質詢指出，台中市快打站以往表現很好，這次排隊人潮湧出，錯在局處太相信中央預估的14%數字「等於幫中央背黑鍋」，有議員臉書貼文，指不少市民排隊熱昏送醫，民政局消防局均表示沒收到訊息。

民政局長吳世瑋強調，有接種第4劑疫苗需求的年長市民「一定都會打得到」。至於第一天不少人沒拿到500元超商禮券，吳世瑋說，一周之內會請區里系統或寄送到宅。

民進黨團總召江肇國指出，市府這次快打站的安排太離譜了，以大墩為例，如果依市府所說的預估四成，但只開三線，以昨天的人潮來看，原來的安排一人平均分得只有38秒；現在達到七成，一人只有21秒。市府提優化程序，延長時間，一人平均也只有42秒。他建議市長盧秀燕「不如到大太陽下陪老人排隊。」

市議員林德宇、陳淑華、黃守達指出，市府開設的65歲以上長者第四劑疫苗快打站大排長龍，長輩們頂著烈日苦等久候，全因市府規畫不周、行政效率低落，民怨四起，民政局長竟然卸責亂扯中央配送禮券不足，誤導資訊來掩飾盧秀燕市府團隊無能且效率低落的事實。

吳世瑋指出，今天中午有3萬8000多人、昨有6萬3000人，合計約10萬人，到47快打站接種第4劑疫苗。今日各站仍湧現排隊人潮，市府第一時間立刻優化流程，今各快打站增設注射線、增派人手引導動線、增設遮陽棚及水冷扇等，持續優化服務，現場秩序、人流均較昨日大幅改善，縮短民眾等待時間，約半小時內就可進場接種，各地指揮官回報過程順暢。

衛生局長曾梓展回應，在中央的「COVID-19疫苗接種作業子計畫」中，是有編列預算讓地方發放給接種疫苗的民眾，中央也在公文上要求需用14%接種完成率核估相關補助金額。黃健豪認為市府錯在相信中央的推估，市府自行估四到五成，實際則破七成。