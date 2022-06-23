中市府計畫均發2萬家餐飲5千元 議員：很快蒸發

台中市議會今進行111年度第一次追加減預算，經發局提出追加「購物快樂送」3億5000萬預算，民進黨議員指出市府完全沒說明與去年的台中購物節現金抽獎有什麼不一樣，另有議員表示，餐飲振興補貼1.2億給中市約2萬家業者，一家各發5000元，經發局指「及時雨」議員認為「很快就蒸發！」

議員陳淑華質疑市府所送的資料，看不到所謂「購物快樂送」相關內容，市府經發局網站只能看到五行字。陳淑華質疑購物節抽獎政策有振興到基層經濟，以消費分類來看，從經發局報告，去年不動產投資，占15.6％，全新汽車銷售10.3%，百貨9.9％，餐館4.9%，便利商店3點多％，服裝1點多％，麵包食品等其他分類不到1%。

陳淑華指出，相關追加減預算只有數字，沒有計劃，3.5億如何計算出來，如何執行？沒有計畫要如何審查？她批市府把議會當議事局！議長張清照裁示，要求市府補送計劃說明。

「台中紓困振興E79」方案中，經發局提出「台中餐飲安心吃振興補貼計畫」補助設籍台中市、有餐飲食品登記的業者，一次性定額5000元的清消費用，約2.1萬家。賴佳微指出，這樣的計畫如何紓困振興？發給每家5000元，雨露均霑，她認為「很偷懶」

經發局表示，去年購物節登錄金額、參與創下新高及民眾問卷調查及經濟分析得知，現金獎項對民眾具極高吸引力。今年持續推出現金加碼抽獎計畫，刺激民眾消費；今年購物節將精進兌獎流程，除加速獎金發放速度，還執行整合行銷計畫，讓民眾更有感，今年台中購物節結合此計畫，複製成功經驗，預計效益將更加提升。

另為提振民眾餐飲內用信心，經發局推出台中餐飲安心吃計畫，針對台中餐飲業者進行補貼，稅籍設於台中且開立統一發票，並在台中有實體營業店面的業者，補助5000元清消費用，藉由補助鼓勵店家強化清消環境，讓民眾安心消費，重振內用商機。

經發局說明，為協助業者搶攻零接觸商機，經發局延續去年行動支付倍增成果，進一步推動多元支付推廣方案，讓店家及民眾能有3種以上支付工具選擇，並以手續費補助及消費回饋方式，同步提高市民與店家的使用率及普及率，兼顧防疫與振興。