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外送員將外溢飲料倒回杯給客 中市食安處要求限期改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市食安處派員前往潭子麥當勞稽查。圖／台中市政府提供
中市食安處派員前往潭子麥當勞稽查。圖／台中市政府提供

台中一名女子日前向潭子區麥當勞點外送，當外送員抵達時，她透過監視器發現，其中1杯飲料因傾倒，飲料溢出至購物袋內，不料外送員竟將溢流的飲料「倒回」杯中，並撥電話告知「餐點送到了」，讓女子感到噁心不已；中市食安處16日前往稽查，表示若違反食安法，將處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處指出，日前接獲相關消息，有民眾向麥當勞潭子中山店訂購餐點，業者於送達消費者指定地點後，發現飲料溢出至塑膠袋內，隨即又倒回杯內，可能造成食品交叉汙染，食安處已於16日派員前往稽查。

食安處強調，業者未保持產品穩固，且未做好防止交叉汙染措施，涉違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，已開立限期改善通知書，要求業者限期改正，後續將前往複查，如複查仍不合格，將處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒業者，對於食品運輸管制，應保持產品穩固，且裝載於運輸用容器內的食品，應完整包覆或有防止交叉汙染措施，避免觸法。

食安 外送員

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