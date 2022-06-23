台中兒童BNT第二劑「三管齊下」 社口國小明開打
台中今新增7001例確診。台中市副市長陳子敬說，家長所關心的兒童BNT疫苗第二劑接種，台中市政府安排醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」，其中合約醫療院所今起預約施打，校園集中接種明天開打，社口國小明天將率先安排施打，初估有逾700名孩子有施打意願。
陳子敬說明，到昨天5歲到11歲兒童疫苗第一劑共施打15萬2848人，第一劑疫苗涵蓋率78.78%。第二劑共施打1萬2846人，第二劑疫苗涵蓋率6.62%。
陳子敬指出，兒童BNT疫苗第二劑接種在假日校園快打站的部分，市府預計6月25日開設12處快打站，負責各區域的施打作業，各站開設時間日期將另行公告，當日請民眾記得要攜帶健保卡、小黃卡和接種意願書前往。
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