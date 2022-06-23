中市追加減未舉債 綠酸中央補助四分之一、藍駁都是人民的錢

台中市議會召開9天臨時會，今進行總預算第一次追加減預算一讀會，市府報告，歲入追加112億8千餘萬元，歲出也追減同額。民進黨議員質疑，市府標榜歲出歲入平衡，但是中央補助台中32億6000多萬「並非盧市長好棒棒」國民黨反駁指中央補助23%，市庫負擔51%，都是人民納稅錢。

中市府財政局長羅仙法及主計處長林淑勤今分別在市議會報告今年第一次追加減預算，歲入是112億８千多萬，其中市庫負擔57億７千多萬，中央補助32億6千多萬元，其他財源共22億餘元，歲出歲入平衡。

歲出有關防疫預算共10項，多與防疫與紓困振興有關，其中大項經費有防疫相關物資（關懷包）4.4億，快篩劑1.9億元，購置血氧機及清消9864萬，徵用加強型防疫旅館房間等補助1.1億等，防疫計程車及防疫巴士2.1億元台中振興經濟「購物快樂送」3.5億、台中餐飲安心吃振興貼計畫1.2億等。

其他有關建設及社福預算，調整公務人員待遇26.2億、災害準備金1億、去年長照2.0整合共10.8億元及推動中小學數位精進方案9.8億等。

民進黨議員周永鴻表示，市府自稱歲入歲出平衝，但歲出有32.6億元是中央補助，市府應該說清楚，不要讓市民以為是全是市府買單「市長好棒棒」他並批評，羅仙法指市府「上繳」多少預算，他說國稅、地方稅不同，財政局長的說法卻像繳保護費給中央，誤導視聽。