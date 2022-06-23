好消息！北屯南屯5年多2萬人 教局新建4校紓解學區壓力

台中市北屯區、南屯區因都市計畫整體開發，就學人口大幅增加，校舍不敷使用，學生跨學區就讀問題嚴重。近日教育部核定補助13億3824萬元，著手在北屯區文小5增設兩所國小、一所國中；南屯區增設國中，教育局表示，盡速推展，最快可望3年後招生。

全國少子化嚴重，但台中北屯區、南屯區部分新興地區有大量人口移入，導致就學人口不斷增加，發生學校就在家附近，學生卻無法就近上學的情形，北屯、南屯地區迫切需求，教育局規劃2022到2024年國中小新設校4所，初估總經費超過13億元，總體校舍硬體經費對地方政府造成龐大負擔，市府拜託立委楊瓊瓔協助，多次向教育部溝通協調，爭取學校新建校舍等硬體經費。

教育局指出，台中市北屯區近5年人口成長量逾2萬人，成長近7%，是台中市人口成長率最高的區域，坐擁捷運綠線、74線快速道路、鐵路高架等多項重大建設，吸引民間企業紛紛進駐，好市多、漢神百貨、環球購物中心，未來還有台中巨蛋等大型建設，吸引許多開發商湧入推建案。

市府為解決北屯多處重劃地區超額新生問題，除重新調整學區，另籌設新設校，包括北屯區文小5增設國小、文中5增設國中、文中小2增設國中，還有南屯區文中52增設國中等案，共將興建238間教室，總體校舍硬體約13億3824萬元，獲得中央經費補助後，可有效緩解鄰近學校就學需求問題。

教育部國教署表示，除規劃「教育新興區」學校校舍新（增）建工程計畫專案經費補助外，國教署願意在學校的設施、設備部分提供協助，兩者並行，盼中央地方一起提升孩子教育環境品質。

楊瓊瓔今邀相關單位研商，她表示，台中市教育局學校錢還沒到位，就積極規劃建設，可加速建校，值得肯定。楊瓊瓔說，過去校舍是在興建好之後才加冷氣、太陽能板、風雨操場等，新校興建時應採前瞻方法，節能、光電、冷氣等裝置一步到位，也期望中央投入補助後，學校能如質如期完成，讓孩子能就近入學。