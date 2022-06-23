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快打站「大排長龍」惹民怨 蔡其昌批盧「不稱職媳婦」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中快打站施打第4劑疫苗亂象，立法院副院長蔡其昌今批市長盧秀燕是「不稱職媳婦」，已經打到第4劑了，還發生這種低級錯誤，不可原諒。記者劉柏均／攝影
台中快打站施打第4劑疫苗亂象，立法院副院長蔡其昌今批市長盧秀燕是「不稱職媳婦」，已經打到第4劑了，還發生這種低級錯誤，不可原諒。記者劉柏均／攝影

台中昨開始為長者施打第4劑新冠疫苗，但卻發生許多長輩在烈日下「曬太陽」排隊等亂象；立法院副院長蔡其昌昨先批市府未做好規劃，今再批市長盧秀燕是「不稱職媳婦」；中市府回應，今日各站接種情形大致良好。

台中市政昨啟動47處快打站，為65歲以上長者(含55歲以上原住民)接種第4劑新冠疫苗，上午卻發生許多長者在艷陽底下，頂著破30度高溫，排隊等待打疫苗的亂象，頻向民代抱怨。

中市府民政局昨也要求47處快打站，再度審視排隊動線，儘量安排等候區在有遮蔽的陰涼處，避免民眾烈日下久候，造成身體不適，並增派人員協助維持現場秩序，也隨時向排隊民眾解說施打情形，減少民眾等候疑慮，全力提升快打站服務品質。

立法院副院長蔡其昌今早到后里泰安舊火車站會勘時表示，盧市長要多多加油，要當媽媽市長，下要顧住嬰幼兒，不要再有家暴；上要孝順公婆，卻把公婆孝順到烈日下「曬太陽」，甚至中暑，「這媳婦當得不太稱職」；蔡再批，今天都已經打到第4劑，市府都有經驗了，「還發生這麼低級的錯誤」，不可原諒。

蔡其昌指出，今早接獲到助理回報，快打站還是讓老人家在那邊排隊，「這是市府沒有效率的展現」，沒有規劃能力、執行力，導致今天的結果，感到很遺憾，也對老人家很不捨。

蔡其昌說到，昨天都發現問題，緊急宣布要分流，今天早上大家還在那邊排隊，這就更不應該了，這些都是年紀很大的長輩們，希望市府趕快改善。

中市民政局表示，今日各站接種情形大致良好，感謝區公所及各協力機關第一線防疫人員即時應變、優化服務，也呼籲長輩按「分里、分流」時間前往接種，若到場發現排隊人潮太多，可稍晚再前往，快打站會視接種人潮滾動調整延長服務時間，一定都打得到。

民政局指出，另已完成接種，卻未能當場獲得500元禮券者，將由公所登記造冊，擇日專人補送到府，請長輩不用擔心；此外，各醫療院所也有提供疫苗接種服務，一樣會提供中央額外贈送的2劑快篩試劑和500元禮券，歡迎各位長輩多加利用。

新冠疫苗 蔡其昌 立法院

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