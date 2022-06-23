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台中快打站一早仍現排隊人潮 官員：民眾未按通知時間來

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區立德里長江和樹批評長者快打站排隊狀況未改善，長者仍須站在大太陽下排隊。圖／江和樹提供
台中市大里區立德里長江和樹批評長者快打站排隊狀況未改善，長者仍須站在大太陽下排隊。圖／江和樹提供

台中市府昨開47處快打站為65歲以上長者施打第四劑莫德納疫苗，因人潮過多，引起不少民怨，市長盧秀燕為此在防疫記者會上說抱歉，並允做改善。大里的塗城活動中心快打站今一早擠進不少長者，也有排隊情形，立德里長江和樹批評狀況未改善，但現場的副區長張鎮昌說，在增加人手和動線下，已比昨天縮短時間，仍有排隊是因為老人家們未按建議時段前往。

江和樹認為，很明顯的是許多長老仍在大太陽底下曬太陽，市府未把分流做好。他說，排隊的長者都可以做自己的父母了，卻仍得忍受在大太陽底下排隊，一站就是幾十分鐘，現場工作人員也都被罵，但市府未看到這些狀況。

他說，現在國中小學都已停課，為何不能利用，把快打站分流，才不致於讓這麼多老人家擠在一起。而且，市府開快打站已兩年，為何仍發生這個問題？

副區長張鎮昌一早就到達快打站，他看到老人家都提早到，也把原訂8時開打的時間提前至7時40分就替老人家接種，以疏解人潮。

他說，市府在通知單上都有建議接種民眾抵達的時間，但老人家們都提前到了，大家擠在一起抵達，才造成人潮。不過，到了上午11時已完全沒有排隊情形，預計下午也不會再有擠的情形；整體而言，狀況比昨天有改善，昨天要等1小時才打得到，上午最忙時段約40分就可以打到。而且，民眾只要排一下隊，等進了棚子就有椅子和涼風傘，到了室內還有冷氣。

新聞局長鄭照新今也親自到東區和長者一起排隊，了解實際情形。他認為東區的情況不錯，很有秩序，且並沒有擁擠情形，狀況比天好。

莫德納疫苗 東區 鄭照新

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