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選址林酒店6國500位藝術家參展 台中藝博會7月中開展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2022 台中藝術博覽會即將於7月15日至17日於台中林酒店開展。圖為2021 台中藝術博覽會。圖／中華民國畫廊協會提供
2022 台中藝術博覽會即將於7月15日至17日於台中林酒店開展。圖為2021 台中藝術博覽會。圖／中華民國畫廊協會提供

中華民國畫廊協會宣布，2022 台中藝術博覽會即將於7月15日至17日於台中林酒店開展。國內外共77家展商共襄盛舉，涵蓋69家台灣畫廊、5家海外畫廊、含線上展廳共8家海外畫廊參與。參展者橫跨7個國家地區，包括法國、香港、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南，一起在嶄新地點 – 台中林酒店8樓至11樓展出。呈現海內外超過500位藝術家、3000件精彩的藝術創作。

本屆台中藝博同時將開啟線上展廳預展模式，藉由線上預展搶先提高展覽熱度，將展出63家海內外畫廊作品，並有3家海外畫廊是線上展廳限定。展期從7月6日早上10:00至7月19日晚間23:59，線上展廳網址：https://artemperor.tw/event/art-taichung2022/

畫廊協會表示，2022台中藝博「中部館際聯盟」，與8家中部區域美術館合作，除了相互宣傳展會，更進一步與3個美術校系舉辦4場展前線上講座，預熱展會。

此次藝博會首次選址林酒店，畫廊協會表示，飯店型博覽會的特色是藝術作品與空間的相互呼應，隨著飯店房型的變化與設備限制，展間的燈光、氣氛甚至是音樂等結合空間思維的表現形式。對展商策展與布展都是挑戰。

畫廊協會指出，藝術推廣與教育一直都是畫廊協會的宗旨任務。隨著新興藏家持續崛起，青年藝術家獲得越來越多的觀注度。藝術博覽會做為藝術市場重要的平台，同時也為提供新銳藝術家在中部的展示機會。

台中藝博會自2017年提供「藝術新聲」場地於博覽會展出，並在2019年「中山青年藝術獎」配合，於2020年與「璞玉發光」以及「台藝新人獎」開啟合作，至今已形成重要的4大獎項策略聯盟。除了提供美術系畢業生作品展出的空間，畫廊協會也與大學學院教授們合作共同選出新秀，並透過協會的資源媒合專業畫廊，將青年藝術家的作品帶入市場，向藏家推薦具有潛質的藝術創作。

●台中藝博會網站: https://artemperor.tw/event/art-taichung2022/

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