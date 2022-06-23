台中老人搶打第4劑！文心森林站「意外」爆人潮

台中市老人昨起搶打第4劑莫德納疫苗，今天上午持續接種熱潮。不少長者無法久候，轉向市府常設在文心森林公園內的外展疫苗接種站。負責的診所醫師施勝桓說，今天第一小時出現排隊人潮，約2/3為長者，文心站每天都可接種，今天現場準備20萬元禮券因應，但快篩劑已發完，改發兌換券補發。

住烏日的戴姓男子說，媽媽八十多歲，通知今天到烏日快打站，但現場要排隊，怕媽媽無法久候，得知文心森林公園接種站也有長者接種服務，因此轉來文心森林公園接種，到場約10時30分，幾乎不用等，輕鬆很多。

台中市老人第4劑疫苗快打站昨天開打首日受疫情、中央加碼送2劑快篩劑與500元禮券催打下，打率逾7成、破6萬人。市府錯估人數致長者大排長龍、沒領到禮券抱怨連連。台中市長盧秀燕昨天向久候民眾致歉，未領到禮券的長輩，市府將親送到府，今天接種第二天也可至醫療院所施打，分散人潮。

負責的診所醫師施勝桓說，文心森林公園站為外展疫苗接種站，每天都有提供接種服務，今天上午9時開打，已有長者接種站外排隊等候，第一小時出現排隊人潮，約2/3為長者。

施勝桓指出，昨天到今天很多南屯、烏日，甚至大里區老人因為快打站大排長龍，轉而到文心接種站接種。