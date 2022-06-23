建築廢棄物無處去 彰化慈善團體修屋反挨罰今求助縣府

彰化縣慈善團體熱心為弱勢民眾修繕房屋卻吃罰單，衡山社福基金會彰化行善會為埔心鄉多重身障陳姓男子修繕「樹屋」，自掏腰包把建築廢棄物送到合法處理場，好德做工行善團協會今向副縣長林田富反映，先前交給一般處理場收到兩張罰單；林田富表示，將協調環保局為慈善團體解套。

彰化縣埔心鄉57歲陳姓低收入戶罹患多重身心障礙疾病，不會整理居家環境，髒亂之外，瓦頂老屋屋頂長出大榕樹，成了名副其實「樹屋」，屋子長期漏水，衡山社福基金會彰化行善會志工和彰化縣好德做工行善團協會前往修繕，今天加蓋屋頂，副縣長林田富、鄉長張乘瑜、社會處長王蘭心、村門村長陳有在等人到場關心。

陳男的樹屋長出熱帶小葉榕樹，樹根往瓦頂房屋中間的天溝橫向生長，根據修屋慈善社團施工人員研判榕樹能長那麼大，樹齡至少15年；埔心鄉長張乘瑜表示，埔心鄉清潔隊裝滿陳男樹屋的各種廢棄物多達4車，都依法清運，因各鄉鎮市公所都看到北斗鎮長李玄在讓建築廢棄物進場傾倒在北斗鎮垃圾場，二審被判刑1年多的前例，不敢收受建築廢棄物。

彰化縣好德做工行善團協會監事高秉良說，慈善團體很願意幫忙弱勢民眾修繕房屋，每次拆除產生大量廢棄物如果鄉鎮公所沒幫忙，就由慈善團體自行吸收處理費，有時送錯地方會收到罰單，像他們社團就因建築廢棄物處理問題被環保局開罰，每張罰單6萬元。

衡山社福基金會彰化行善團副總團長黃旗旺也說，這次為陳姓男子修繕樹屋，拆除發霉老舊建物和裝潢，他自付1萬多元廢棄物清理費，處理廢棄物成為他們這些團體的頭痛問題，自掏腰包花錢事小，沒地方可送事大，特別是建築廢棄物必須送到政府核可的場址堆置，找不到地方真的很讓慈善團體頭痛。

副縣長林田富當場交代社會處長王蘭心，找環保局研議處理慈善社團修繕弱勢民眾房屋所產生的建築廢棄物和一般廢棄物，避免善心人士做好事，出力還要出錢處理廢棄物甚至支付罰金。