水湳轉運中心評選德昌營造承造 交局：預計9月可動工

台中市水湳轉運中心歷經胡志強，林佳龍到盧秀燕三任市長，第3次上網招標終於評選出優勝廠商德昌營造公司，交通局長葉昭甫表示，目前評選後須議價，承攬廠商要提送施工計畫書，約可能在2到3個月後開工，他表示開工預期落在今年8、9月。

水湳轉運中心設計地上4層、地下3層，具備公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築。地下層是立體停車場，地面層供市區公車使用，地上2、3層是國道客運月台、地上4層是商業空間及辦公空間，總經費約39億。

交通局表示，水湳轉運中心未來整合營運班表，便利旅客搭車及轉乘，將透過科技讓車輛停等時間與民眾搭乘時間效率最佳化，有效落實站內車輛管制，提高席位使用率。

未來可整合國道客運、市區公車、捷運、計程車及iBike等公共運輸工具，提供42席國道客運、12席市區公車月台，以及614席汽車、1253席機車、604席自行車停車空間。

市府交通局指出，公共工程各項成本都上漲，在未增經費的情況下流標2次，目前評選出德昌營造，市府會加速行政作業，盡快開工中心。

交通局長葉昭甫說明，轉運中心建築外觀具速度感及科技感，除設計台中市首例的全太陽能屋頂建築外，也加強整體綠化及節能減碳。另創全國之先，配置膠囊式司機休息室及行控中心，提供貼心且舒適的休息環境，不要疲勞上路。並規劃智慧停車系統及預留大客車智慧充電設置，提供低碳、智慧化的轉運機能。

水湳轉運中心配合水湳經貿園區的「智慧、低碳、創新」的開發願景，提供園區電動接駁公車服務，將結合周邊水湳國際會展中心、台中綠美圖、中央公園、中台灣電影中心等公共設施，打造台中市新興核心聚落。