南投縣加大疫苗保護傘 放寬施打肺炎鏈球菌疫苗到65歲
新冠肺炎疫情在全球蔓延，全台都預防性接種疫苗，不只流感疫苗外，南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗，供65至70歲長輩接種，即日起設籍南投縣且65歲以上，未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗縣民，即日起可攜帶身份證及健保卡至38家合約院所接種。
南投衛生局指出，感染肺炎鏈球菌會引起厲害的中耳炎、肺炎、菌血症、腦膜炎、嚴重者會導致死亡；高危險群包括65歲以上的長者、酗酒、慢性心臟或肺部疾病、腎功能衰竭、糖尿病、癌症、長期服用類固醇或是接受化學治療、放射線治療等，都是高風險族群。
局長陳南松表示， 「肺炎」連續3年蟬聯十大死因第3名，接種肺炎鏈球菌疫苗是預防侵襲性肺炎鏈球菌感染症，而非預防新冠肺炎，歷年中央僅開放年滿75歲以上長者免費接種1劑，今年中央政策擴大開放至71歲以上長者可免費接種，但縣府決定自購6000劑，將保護傘撐大，提供65至70歲長者免費接種。
衛生局表示，長者施打肺炎鏈球菌疫苗可與COVID-19疫苗同時或間隔任何時間接種，自購的肺炎鏈球菌23價疫苗採分批供貨配送，民眾接種前請先致電洽轄內合約院所先行預約後再前往，相關資料請逕至南投衛生局網站查詢https://reurl.cc/0p84dY。
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