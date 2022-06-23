快訊

繼續隔空戰火！回應徐旭東「邏輯不通說」 蔡明忠自承頭腦不清：應更早推動公司轉型

「在學生無聊重考」醫學系佔名額 台大無法懲處、增列備取也難解

外送員「飲料打翻又倒回杯子」遭全程目擊 麥當勞道歉了

南投縣加大疫苗保護傘 放寬施打肺炎鏈球菌疫苗到65歲

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗供65至70歲長輩接種。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗供65至70歲長輩接種。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

新冠肺炎疫情在全球蔓延，全台都預防性接種疫苗，不只流感疫苗外，南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗，供65至70歲長輩接種，即日起設籍南投縣且65歲以上，未曾接種過23價肺炎鏈球菌疫苗縣民，即日起可攜帶身份證及健保卡至38家合約院所接種。

南投衛生局指出，感染肺炎鏈球菌會引起厲害的中耳炎、肺炎、菌血症、腦膜炎、嚴重者會導致死亡；高危險群包括65歲以上的長者、酗酒、慢性心臟或肺部疾病、腎功能衰竭、糖尿病、癌症、長期服用類固醇或是接受化學治療、放射線治療等，都是高風險族群。

局長陳南松表示， 「肺炎」連續3年蟬聯十大死因第3名，接種肺炎鏈球菌疫苗是預防侵襲性肺炎鏈球菌感染症，而非預防新冠肺炎，歷年中央僅開放年滿75歲以上長者免費接種1劑，今年中央政策擴大開放至71歲以上長者可免費接種，但縣府決定自購6000劑，將保護傘撐大，提供65至70歲長者免費接種。

衛生局表示，長者施打肺炎鏈球菌疫苗可與COVID-19疫苗同時或間隔任何時間接種，自購的肺炎鏈球菌23價疫苗採分批供貨配送，民眾接種前請先致電洽轄內合約院所先行預約後再前往，相關資料請逕至南投衛生局網站查詢https://reurl.cc/0p84dY。

南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗供65至70歲長輩接種。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影
南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗供65至70歲長輩接種。本報系資料照片 記者黑中亮／攝影

新冠肺炎 流感疫苗 衛生局

延伸閱讀

BA.4、BA.5超強！哈佛研究：易躲避疫苗和染疫抗體攻擊

南投中重症每3人就有1人亡 衛生局急籲把握黃金投藥期

幼兒園孩童親送卡片致謝 南投防疫人員好窩心

南投累計破3萬例 各院所增開病床 但照護人力嚴重不足

相關新聞

里鄰長發物資怕染疫且負荷重 中市：必要時由物流執行

台中市政府6月20日起啟動第五波快篩試劑發放計劃，對象有10類58萬人。市議員何敏誠接到不少里鄰長反映，市府臨時要求里鄰...

影／台中老人第4劑快打站第2天持續熱度 打氣爆棚

台中市老人第4劑疫苗昨起連2天開打，首日受疫情、中央加碼送2劑快篩劑與500元禮券催打下，打率逾7成、破6萬人，今天上午...

彰化肝硬化遊民確診11天仍篩陽 昨安置前不幸過世

彰化50多歲姚姓街友本月12日確診新冠肺炎，原本要被安置到安養中心，沒想到在昨天入機構前的例行健康檢查過程採檢仍呈現陽性...

南投縣加大疫苗保護傘 放寬施打肺炎鏈球菌疫苗到65歲

新冠肺炎疫情在全球蔓延，全台都預防性接種疫苗，不只流感疫苗外，南投縣衛生局為免長者受肺炎鏈球菌感染，自購6000劑疫苗，...

南投科技執法設備上路半年 草屯鎮2處交通事故大幅降低

南投縣今年中央爭取經費優先設置4處路口多功能科技執法設備，僅草屯鎮烏溪橋頭及中正路與博愛路口，分別於今年1月上路執法後，...

「點將家」董座埔里創公益園區 六星級咖啡公廁超吸睛

南投縣埔里鎮往日月潭的台21線50.5公里處，最近出現一座「日月迎賓公益園區」，放眼望去綠油油的開闊草坪，矗立一間「六星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。