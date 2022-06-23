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南投科技執法設備上路半年 草屯鎮2處交通事故大幅降低

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣今年中央爭取優先設置4處路口多功能科技執法設備，已大幅降低交通事故。圖／南投縣警局提供
南投縣今年中央爭取優先設置4處路口多功能科技執法設備，已大幅降低交通事故。圖／南投縣警局提供

南投縣今年中央爭取經費優先設置4處路口多功能科技執法設備，僅草屯鎮烏溪橋頭及中正路與博愛路口，分別於今年1月上路執法後，全天候取締違規左轉、闖紅燈、超越停止線及超速等違規行為，至6月20日止總計舉發達1360件，卻也大幅降低交通事故。

南投縣警局表示，統計縣內10大易肇事路口，今年獲行政院補助2300萬元建置科技執法，開始建置陸續施工，預計9月底建置完成，科技執法目前包含各種態樣交通違規偵測，不論是闖紅燈、紅線違停、違規迴轉、不禮讓行人違規等，皆為未來科技執法偵測範圍。

經統計，草屯鎮台14線中正路與博愛路口設置科技執法設備，於上路執法起取締超速違規91件、闖紅燈及紅燈右轉43件、不依號誌指示左轉13件、紅燈越線347件，該期間發生5起事故，較去年同期8件減少3件(-37%)。

而位於台3線烏溪橋頭的科技執法設備，則取締闖紅燈732件、紅燈超越停止線134件，該路口今年迄今僅發生1件A3財損事故，較去年同期減少2件(-66%)，顯見兩處科技執法設備有嚇阻違規及執法的成效。

南投縣警局指出，為改善民眾錯誤用路習慣，全天候科技化執法目的降低民眾違規行為，今年1至6月20日止，A1類死亡交通事故20件20人，與去年同期比較減少4人；另A2類交通事故3177件，受傷4076人與去年同期比較減少353件，受傷人數減少551人；全部交通事故與去年同期比較件數減少1600件，整體呈現取締違規件數及交通事故均減少的情形。

南投縣今年中央爭取優先設置4處路口多功能科技執法設備，已大幅降低交通事故。圖／南投縣警局提供
南投縣今年中央爭取優先設置4處路口多功能科技執法設備，已大幅降低交通事故。圖／南投縣警局提供

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