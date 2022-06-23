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影／台中老人第4劑快打站第2天持續熱度 打氣爆棚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，現場報到處加派人手，走室外加裝大型涼風扇因應接種人潮。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，現場報到處加派人手，走室外加裝大型涼風扇因應接種人潮。記者趙容萱／攝影

台中市老人第4劑疫苗昨起連2天開打，首日受疫情、中央加碼送2劑快篩劑與500元禮券催打下，打率逾7成、破6萬人，今天上午持續接種熱潮。南屯區長林秋萬說，南屯靜思堂快打站今天人潮和昨天一樣踴躍，提早開打，打氣爆棚，現場報到處、打線再增人手，半小時就打了180人。

台中市老人第4劑疫苗快打站昨天開打，由於市府錯估人數致長者大排長龍，也有長輩因為準備的禮券沒有領到而抱怨連連。台中市長盧秀燕昨天在防疫記者會上向久候民眾致歉，未領到禮券的長輩，市府將親送到府，今天接種第二天也可至醫療院所施打，分散人潮。

南屯區長林秋萬說，南屯靜思堂快打站昨天共1910人接種，由於首日人潮特別多，動線和人力稍嫌不足，今天報到處多增加人手，打線也增至三條打線醫護，室內冷氣加強、室外走廊坐椅增加，並且加裝到五部涼風扇，以及多部小風扇。

林秋萬指出，今天人潮和昨天一樣，非常踴躍，原本預定上午8時30分開站，但在上午8時出現排隊人潮，提早在8時10分開打，半小時就打了180人，由於今天動線和打線都有調整，因此接種速度快很多，長者等候時間縮短。

台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，現場報到處加派人手，走室外加裝大型涼風扇因應接種人潮。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，現場報到處加派人手，走室外加裝大型涼風扇因應接種人潮。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
台中市南屯靜思堂快打站今天提早開打，打氣爆棚。記者趙容萱／攝影
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台中市長 禮券 疫苗

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