大員林生活圈紀念款存錢筒匯集善心 募集好物來義賣
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團響應7月2日將於員林市圓林園舉辦的員林潑水節活動，將設公益攤位，版主賴義乾說，歡迎大家捐好物來義賣，累積義賣所得將全數捐給家扶中心及華山基金會。
賴義乾說，有鑑於家扶中心及華山基金會等社福團體近來小額捐款都減少，「大員林生活圈」社團今年也發行限量紀念款存錢筒，讓大家發揮零錢捐的愛心，幫助弱勢，7月2日下午3時到晚間10時也將在員林潑水節活動設公益攤位，義賣所得將放進存錢筒。
目前生活圈也開始募集好物義賣，賴義乾說，已有社友說要捐出氣炸鍋義賣，不管是用的、吃的都歡迎當天拿到「大員林生活圈」公益攤位義賣，讓民眾隨意買、隨便捐，當天也徵求志工服務，最少服務時數2小時，可開立志工時數證明。
「大員林生活圈」今年發行的500個紀念版愛心存錢筒讓生活圈社友索取，讓大家把存錢筒存滿，將於今年12月25日一起相聚倒出存錢筒的零錢，捐助弱勢，社友若要索取存錢筒可查詢「大員林生活圈」置頂文章。
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