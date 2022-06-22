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草屯鎮永安路變形如同波浪 許淑華會勘爭取全線重鋪

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委許淑華（左一）會勘草屯鎮永安改善工程，將在立院爭取經費，完成全線改善。圖／立委許淑華提供
立委許淑華（左一）會勘草屯鎮永安改善工程，將在立院爭取經費，完成全線改善。圖／立委許淑華提供

南投縣草屯鎮永安路銜接國道6號東草屯交流道及台14線中正路，是中原、北勢、南埔各里居民出入要道，但路面破損嚴重，影響交通安全。立委許淑華今天會勘改善工程，由縣府先改善6處危險路口，許淑華也將在立院爭取預算，完成全線路面改善。

投5線永安路總長1.9公里，當地居民說，永安路多處道路段不平整，騎機車連龍頭都抓不穩，稍不小心就摔車，希望能夠改善。立委許淑華去年底會勘，發現路面因地基下陷，產生龜裂、破損，加上大型貨車頻繁，路面凹陷、標線扭曲等狀況。

南投縣政府撥款660萬元經費，優先改善6處危險性路口和路段，許淑華和縣議員唐曉棻今天會勘改善工程，許淑華說，感謝縣政府撥補經費協助改善路面，減少意外事故發生。她已請縣府提報永安路全線改善計畫，會在立院交通委員會全力爭取經費補助，完成全線交通改善，讓草屯鎮交通更安全、完善。

草屯鎮永安路路面龜裂、變形，縣府投入600萬元經費重鋪危險路口。圖／立委許淑華提供
草屯鎮永安路路面龜裂、變形，縣府投入600萬元經費重鋪危險路口。圖／立委許淑華提供
永安路因路基流失和重車輾壓，路面變形標線如同波浪。圖／立委許淑華提供
永安路因路基流失和重車輾壓，路面變形標線如同波浪。圖／立委許淑華提供

許淑華 南投

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