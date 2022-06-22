草屯鎮永安路變形如同波浪 許淑華會勘爭取全線重鋪

南投縣草屯鎮永安路銜接國道6號東草屯交流道及台14線中正路，是中原、北勢、南埔各里居民出入要道，但路面破損嚴重，影響交通安全。立委許淑華今天會勘改善工程，由縣府先改善6處危險路口，許淑華也將在立院爭取預算，完成全線路面改善。

投5線永安路總長1.9公里，當地居民說，永安路多處道路段不平整，騎機車連龍頭都抓不穩，稍不小心就摔車，希望能夠改善。立委許淑華去年底會勘，發現路面因地基下陷，產生龜裂、破損，加上大型貨車頻繁，路面凹陷、標線扭曲等狀況。