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中市增闢綠4、88路公車 強化捷運、台鐵轉乘需求

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市政府新闢綠4路「中科管理局─捷運文心中清站」及88路「台中榮總-麗園公園」公車，今首航上路。圖 /台中市交通局提供
台中市政府新闢綠4路「中科管理局─捷運文心中清站」及88路「台中榮總-麗園公園」公車，今首航上路。圖 /台中市交通局提供

為強化台中市中部科學園區與廍子地區周邊公車服務，提高捷運轉乘便利性，市府新闢綠4路「中科管理局─捷運文心中清站」及88路「台中榮總-麗園公園」公車，今首航上路。交通局長葉昭甫指出，全線使用低地板公車，行經中科、水湳經貿園區與多所學校，串聯捷運站，讓通勤族更便利。

綠4路沿途行經科湳愛琴橋、中台灣電影中心、中國醫藥大學水湳校區、逢甲大學等地，終點站為捷運文心中清站；88路沿途行經太原車站、捷運四維國小站、中央公園、北屯區行政大樓等。

葉昭甫說明，綠4路、88路公車全線使用低地板公車，沿途經過中科園區、水湳經貿園區及多所學校，提升民眾就業、就學及就醫便利性，也停靠捷運文心中清站與四維國小站，讓學生、上班族更直接的捷運轉乘服務，便利又舒適。

交通局指出，綠4路公車每日營運時間從早上6時到晚間23時，平日行駛36班次，假日行駛30班次，為中科園區內的上班族及沿線行經居住的民眾提供更便捷的公車服務。

88路公車每日營運時間由早上6時至晚間23時，平日行駛72班次，假日行駛60班次，強化廍子地區搭乘公車轉乘台鐵及捷運需求，亦提供水湳經貿園區接駁。

公車相關資訊可至「台中市政府交通局」官網 ( http://www.traffic.taichung.gov.tw )、「台中市即時公車動態資訊」網站( http://citybus.taichung.gov.tw/ebus )，或下載「台中公車APP」( https://is.gd/MTPvdg )，如有其他問題可撥打市民免費專線「1999」洽詢。

台中市政府新闢綠4路「中科管理局─捷運文心中清站」及88路「台中榮總-麗園公園」公車，今首航上路。圖 /台中市交通局提供
台中市政府新闢綠4路「中科管理局─捷運文心中清站」及88路「台中榮總-麗園公園」公車，今首航上路。圖 /台中市交通局提供

公車 捷運 台中市

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