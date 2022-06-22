民代爆台中七期豪宅建商超挖地下室 3案遭勒令停工

民進黨市議員陳淑華接獲民眾陳情，台中七期某豪宅建商規劃3建案涉嫌違法超挖基地，質疑工程結構安全與消費者權益。都發局今早派員稽查，經查3案分別有圖說、超挖與相關土方申報數量不符，依建築法勒令停工修改，相關人員依法究責。

陳淑華記者會上指出，根據陳情人黃先生提供資料顯示，七期某豪宅建商3處建案，涉嫌違法超挖地下室並出售違法車位，涉嫌從中獲取暴利。

建商會後發聲明稿表示，車位數量無超賣，結構安全皆合於法規標準，無違法傾倒廢土行為。初步規畫與施工執行差異，依行政流程申請設計變更，依法辦理，以不影響消費者權益為原則。

都發局表示，市府今至工地現場勘查結果，位於市政路附近的建案，施工進度為一樓版申報，但現場B1至B5與圖說不符，勒令停工修改或辦理變更設計。

另兩起建案，都發局人員發現施工進度皆為放樣申報，但現勘發現確實超挖，以及假設工程與核准圖說、施工計畫書及土方申報量不符。

都發局指出，3案皆依據建築法第58條予以勒令停工修改，必要時得強制拆除；另，檢討建築師、營造廠或專任工程人員是否涉有簽證不實及未按圖施工情事，依法究責。