烈日下排隊快打站現人龍 中市民政局長致歉

台中市政府今天開設47處快打站提供65歲以上民眾接種第4劑疫苗，民眾在烈日下排隊，多個快打站出現排隊人龍，民政局長吳世瑋致歉指出，已加派人力支援，增設棚架、水冷機。

台中市政府今天開設47處快打站提供65歲以上民眾接種第4劑，許多長者在烈日排隊，多處快打站出現排隊人龍。民進黨籍台中市議員江肇國指出，市府設置快打站，沒有架設戶外遮陽棚，長者頂著烈日排隊，現場動線凌亂也沒防疫分流，規劃彷如菜鳥，荒謬至極。

民進黨籍市議員蕭隆澤指出，疫苗接種前3劑應有前車之鑑，快打站運作應駕輕就熟，為何第4劑快打站出現混亂，講好聽是「疫苗快打站」，根本是「叫人來罰站」。

江肇國質疑，市府可以動員整個市府的人在快篩試劑上貼貼紙，為何不增派人員到快打站現場協助烈日下排隊的長者，蕭隆澤說，為民服務相關配套要做好，不要好意換來民怨。

民政局長吳世瑋指出，讓長者排隊久候深感抱歉，為紓解排隊人潮，已要求各站指揮官增派人力支援，也增設臨時棚架、水冷機，避免民眾久候不適，在第一時間緊急處理後，現場秩序、人流已獲改善，長者無需急於上午排隊接種，快打站會視現場狀況延長服務時間；原加贈的新台幣500元禮券，改為後續補送到府，免於烈日等候。