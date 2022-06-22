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中市鐵路高架橋下10座停車場 最快11月營運

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市府交通局已核定鐵路高架橋下10座停車場，提供汽車格817席、機車格660席，最快11月對外營運。圖／台中市交通局提供
台中市府交通局已核定鐵路高架橋下10座停車場，提供汽車格817席、機車格660席，最快11月對外營運。圖／台中市交通局提供

鐵路高架化完工後，台中市交通局完成台鐵委託車麗屋公司在高架橋下規畫的10座停車場圖說審查作業，由車麗屋公司施作中，預計11月營運，將在豐原、潭子與南區提供汽車格817席、機車格660席，增加停車空間給民眾使用。

交通局長葉昭甫表示，市府加速鐵路高架橋下長達21.7公里的空間運用，其中，台鐵委託車麗屋公司在鐵路大慶站至豐原站沿線高架橋下空間，規畫設計設置停車場及商場，為鐵路高架化下空間大變身。

葉昭甫指出，針對鐵路高架橋下空間，台鐵局已規畫25座停車場，完工後可增加2295格汽車格位及1264格機車格位。

目前車麗屋公司所提送給市府的15案停車場圖說審查申請，交通局已完成第一批審查作業，核定豐原停0、豐原停1、豐原停2、潭子停9、潭子停10、潭子停11、頭家厝停14、頭家厝停15、五權停28及大慶停29，總計10個停車場圖說審查。

葉昭甫說明，10個中包括豐原3座停車場共規畫汽車107格、機車112格，潭子5座共有汽車549格、機車439格，南區2座，有汽車161格、機車109格，預計下月進場施工，9至10月陸續報請市府勘驗取得停車場登記證，力拚11月正式營運，對外開放營運收費。

此外，剩餘的15座停車場，交通局持續協助台鐵局及車麗屋公司完成補正程序，盡速完成圖說審查、開工闢建及取得停車場登記證，增加台中市停車空間供給，開放民眾使用。

停車場 台鐵 高架橋

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