南投綠能永續中心喊停 竹山鎮仍成立自救會監督縣府

南投縣規劃在竹山鎮興建綠能永續中心處理垃圾，卻因鎮民反對宣布暫緩，竹山鎮今天仍成立「反對南投全縣垃圾進竹山自救會」，但立意從抗議轉為監督，籲縣府解除民眾疑慮。

為解決南投縣垃圾堆置問題，縣府規劃在南投竹山鎮設立綠能永續中心，將各鄉鎮每天產生的垃圾經處理後製成固態衍生燃料，供民間事業單位取代煤炭使用，不過消息傳出遭竹山鎮民反對，縣府昨天表示，沒有和民眾取得共識前，縣府將停止綠能中心一切規劃工作。

南投縣政府雖宣布暫緩興建綠能永續中心，不過竹山鎮公所仍成立「反對南投全縣垃圾進竹山自救會」，竹山鎮長陳東睦接受媒體聯訪指出，暫緩不等同於終止，自救會仍在公所成立，但立意從抗議轉為監督，也謝謝縣長願意傾聽地方聲音，讓竹山人鬆了一口氣。

陳東睦表示，環保局長李易書曾說為了綠能永續中心曾多次來拜訪，但先前會面都未曾提及綠能永續中心，環保局長把這幾次會面扭曲成來溝通綠能建設問題，造成縣府與地方誤會，甚至曲解成地方首長煽動民眾抗爭，他深感遺憾。

陳東睦說，他要謝謝竹山人願意站出來共同守護家園，也感謝縣長、議員等人傾聽民意，讓事情暫時落幕，鎮公所成立自救會的立意良善，一來監督縣府動態、二來也讓民眾多一個環保議題溝通管道，也希望透過自救會成立，將疑慮解釋清楚，讓民眾情緒冷靜下來，徹底發揮自救會監督功能。