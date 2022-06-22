快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

南投綠能永續中心喊停 竹山鎮仍成立自救會監督縣府

中央社／ 南投22日電

南投縣規劃在竹山鎮興建綠能永續中心處理垃圾，卻因鎮民反對宣布暫緩，竹山鎮今天仍成立「反對南投全縣垃圾進竹山自救會」，但立意從抗議轉為監督，籲縣府解除民眾疑慮。

為解決南投縣垃圾堆置問題，縣府規劃在南投竹山鎮設立綠能永續中心，將各鄉鎮每天產生的垃圾經處理後製成固態衍生燃料，供民間事業單位取代煤炭使用，不過消息傳出遭竹山鎮民反對，縣府昨天表示，沒有和民眾取得共識前，縣府將停止綠能中心一切規劃工作。

南投縣政府雖宣布暫緩興建綠能永續中心，不過竹山鎮公所仍成立「反對南投全縣垃圾進竹山自救會」，竹山鎮長陳東睦接受媒體聯訪指出，暫緩不等同於終止，自救會仍在公所成立，但立意從抗議轉為監督，也謝謝縣長願意傾聽地方聲音，讓竹山人鬆了一口氣。

陳東睦表示，環保局長李易書曾說為了綠能永續中心曾多次來拜訪，但先前會面都未曾提及綠能永續中心，環保局長把這幾次會面扭曲成來溝通綠能建設問題，造成縣府與地方誤會，甚至曲解成地方首長煽動民眾抗爭，他深感遺憾。

陳東睦說，他要謝謝竹山人願意站出來共同守護家園，也感謝縣長、議員等人傾聽民意，讓事情暫時落幕，鎮公所成立自救會的立意良善，一來監督縣府動態、二來也讓民眾多一個環保議題溝通管道，也希望透過自救會成立，將疑慮解釋清楚，讓民眾情緒冷靜下來，徹底發揮自救會監督功能。

自救會 南投

延伸閱讀

反對南投全縣垃圾進竹山自救會上午成立 抗議轉為監督

影／竹山鎮長否認煸動對抗 強調從未答應縣府可蓋綠能中心

綠能永續中心竹山人反彈大 南投縣長林明溱喊停

南投縣周六開兒童第二劑疫苗接種站 暑假校園續接種

相關新聞

台中海線大停電原因找到了 是吊掛鋼筋引起高壓電線跳脫

台中今早10時許驚傳停電事故，影響逾4萬戶，並於11時許全部復電。台電台中區處表示，整起事故起為161kV中港至中沙一路...

中市鐵路高架橋下10座停車場 最快11月營運

鐵路高架化完工後，台中市交通局完成台鐵委託車麗屋公司在高架橋下規畫的10座停車場圖說審查作業，由車麗屋公司施作中，預計1...

完善台中海線路網生活圈 沙鹿10-51-4號道路今動工

台中市政府盤點早期已徵收的未開闢計畫道路案件，提報內政部爭取補助，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」總經...

彰化某醫院精神病房群聚無控管？院方駁：依規定因應

彰化海線醫院爆出醫護有130人確診，院方卻沒有積極感控措施，造成護理師照顧壓力過大媒體投訴，對此，院方證實確實陸續有同仁...

長輩疫苗4劑首日快打站現亂象 蔡其昌批盧秀燕：推卸責任

台中市今開放65歲以上長者接種第4劑疫苗，讓許多長輩在烈日下打傘，苦不堪言；立法院副院長蔡其昌也發文關心此況，批市長盧秀...

濫倒汙泥鑽漏洞 環保署將修法「一條龍」盯廢棄物去向

彰化檢警環2020年查緝三家廢棄物處理機構將未經合法處理的汙泥棄置中部縣市，類似案件層出不窮，環保署中區環境督察副大隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。