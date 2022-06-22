完善台中海線路網生活圈 沙鹿10-51-4號道路今動工

台中市政府盤點早期已徵收的未開闢計畫道路案件，提報內政部爭取補助，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」總經費1950萬元，中央補助7成，市府自籌3成。市長盧秀燕今早主持開工祈福典禮表示，此道路預計明年3月完工，盼促進地方區域發展。

台中清水、沙鹿、梧棲等海線地區有許多早期已徵收的計畫道路，長期未開闢影響區域發展，市府除持續籌編預算辦理道路開闢，也爭取中央經費補助，感謝內政部營建署支持，加速地方建設發展。

台中市長盧秀燕指出，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」是地方長期關心及建議開闢的道路，完工後將帶給居民更優質的用路環境，這同時也是沙鹿區盤查計畫中，最後一件工程，市府將持續加強海線建設，促進區域繁榮發展。

建設局長陳大田表示，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」，道路長370公尺，寬10公尺，工程經費1950萬元(工程費1850萬及地上物補償費100萬元)；開闢後將改善地區原道路線型凌亂、路寬狹窄問題並整合地方區域路網。

台中市議會副議長顏莉敏提到，此工程路段原有中心樁位移問題，所以等建設局全面檢測完，沒問題才可開工，祝福今天開工典禮圓滿成功，希望所有工作人員平安，也感謝所有在地長輩的支持。