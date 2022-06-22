快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

完善台中海線路網生活圈 沙鹿10-51-4號道路今動工

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早舉行開工祈福儀式，完工後將解決鎮南路、正順路口交通瓶頸問題。記者劉柏均／攝影
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早舉行開工祈福儀式，完工後將解決鎮南路、正順路口交通瓶頸問題。記者劉柏均／攝影

台中市政府盤點早期已徵收的未開闢計畫道路案件，提報內政部爭取補助，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」總經費1950萬元，中央補助7成，市府自籌3成。市長盧秀燕今早主持開工祈福典禮表示，此道路預計明年3月完工，盼促進地方區域發展。

台中清水、沙鹿、梧棲等海線地區有許多早期已徵收的計畫道路，長期未開闢影響區域發展，市府除持續籌編預算辦理道路開闢，也爭取中央經費補助，感謝內政部營建署支持，加速地方建設發展。

台中市長盧秀燕指出，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」是地方長期關心及建議開闢的道路，完工後將帶給居民更優質的用路環境，這同時也是沙鹿區盤查計畫中，最後一件工程，市府將持續加強海線建設，促進區域繁榮發展。

建設局長陳大田表示，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」，道路長370公尺，寬10公尺，工程經費1950萬元(工程費1850萬及地上物補償費100萬元)；開闢後將改善地區原道路線型凌亂、路寬狹窄問題並整合地方區域路網。

台中市議會副議長顏莉敏提到，此工程路段原有中心樁位移問題，所以等建設局全面檢測完，沒問題才可開工，祝福今天開工典禮圓滿成功，希望所有工作人員平安，也感謝所有在地長輩的支持。

陳大田提到，市府將沙鹿區早期已徵收、但未開闢的計畫道路案件彙整，提報內政部「107至111年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)－沙鹿區盤查計畫」爭取補助，共12案，總工程經費計1億1625萬元， 自2018年推動以來，已完工8案，3案施工中，今天開工的案件則是計畫中的最後一件工程。

「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早舉行開工祈福儀式。記者劉柏均／攝影
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早舉行開工祈福儀式。記者劉柏均／攝影
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早舉行開工祈福儀式。記者劉柏均／攝影
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早舉行開工祈福儀式。記者劉柏均／攝影
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早動工，完工通車後將改善地方交通瓶頸。記者劉柏均／攝影
「沙鹿區10-51-4號道路新闢工程」今早動工，完工通車後將改善地方交通瓶頸。記者劉柏均／攝影

台中市長 內政部 盧秀燕

延伸閱讀

蔡其昌批台中捷運慢 盧秀燕籲中央盡快核定

台中「文學道」動土 盧秀燕：翻轉舊城區

不只市長可簽梁 盧秀燕邀市民為會展中心簽名見證歷史

捷運藍線萬事具備只欠東風 盧秀燕：拜託行政院快核定

相關新聞

台中海線大停電原因找到了 是吊掛鋼筋引起高壓電線跳脫

台中今早10時許驚傳停電事故，影響逾4萬戶，並於11時許全部復電。台電台中區處表示，整起事故起為161kV中港至中沙一路...

中市鐵路高架橋下10座停車場 最快11月營運

鐵路高架化完工後，台中市交通局完成台鐵委託車麗屋公司在高架橋下規畫的10座停車場圖說審查作業，由車麗屋公司施作中，預計1...

完善台中海線路網生活圈 沙鹿10-51-4號道路今動工

台中市政府盤點早期已徵收的未開闢計畫道路案件，提報內政部爭取補助，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」總經...

彰化某醫院精神病房群聚無控管？院方駁：依規定因應

彰化海線醫院爆出醫護有130人確診，院方卻沒有積極感控措施，造成護理師照顧壓力過大媒體投訴，對此，院方證實確實陸續有同仁...

長輩疫苗4劑首日快打站現亂象 蔡其昌批盧秀燕：推卸責任

台中市今開放65歲以上長者接種第4劑疫苗，讓許多長輩在烈日下打傘，苦不堪言；立法院副院長蔡其昌也發文關心此況，批市長盧秀...

濫倒汙泥鑽漏洞 環保署將修法「一條龍」盯廢棄物去向

彰化檢警環2020年查緝三家廢棄物處理機構將未經合法處理的汙泥棄置中部縣市，類似案件層出不窮，環保署中區環境督察副大隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。