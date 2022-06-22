快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化某醫院精神病房群聚無控管？院方駁：依規定因應

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化海線醫院爆出醫護有130人確診，院方卻沒有積極感控措施，造成護理師照顧壓力過大媒體投訴，對此，院方證實確實陸續有同仁和病患確診，但醫護團隊、感染科醫師及感管護理師，在事發已立即召開臨時會議並展開因應措施。

彰化衛生局指出，該醫院針對院內感染有管控人員，依照中央指引因應，也將相關執行措施回報給衛生局，因大多數患者為輕症採就地安置，也依規定給藥。

院方指出，從6月9日起發現精神科慢性病房有病人出現症狀，進行全部病人採檢PCR，檢驗結果立即通報衛生主管機關，並說明相關處置方式，護理部主管、感管師、醫師均定期或不定期前往關懷及探視，期間提供食物體恤同仁，將再強化對同仁的心理輔導與關懷。

院方也說，精神科慢性病房依據衛生福利部規定，遵循新冠肺炎確診個案或原收治病人確診時，以就地收治為原則，必要時再轉診至設有專責病房的醫院，其中9位病人病情變化轉至專責病房，現8位病情穩定已轉回精神科慢性病房。

因應精神科慢性病人就地收治輕症或無症狀確診者，院方為緩解醫療人員照護壓力，關閉一個精神科急性病房區調派12位護理人力加入照護，護病比為1比15，另外有10位護佐人員共同照護；精神科病房總也配置11位清潔人員，每年皆由感染管制師進行清潔人員感染管制措施教育訓練及指導，疫情期間要求人員清潔消毒及防護衣穿脫流程，並無安排臨時清潔工。

衛生局 慢性病 彰化

延伸閱讀

濫倒汙泥鑽漏洞 環保署將修法「一條龍」盯廢棄物去向

獨／綠營彰化縣長人選浮現？ 蔡總統今約見立委黃秀芳

彰化鐵路高架化邁大步 交通部啟動綜合規劃工作平台

護理師休假3天卻逃回醫院 家中「離譜原因」引網驚呼：太過分

相關新聞

台中海線大停電原因找到了 是吊掛鋼筋引起高壓電線跳脫

台中今早10時許驚傳停電事故，影響逾4萬戶，並於11時許全部復電。台電台中區處表示，整起事故起為161kV中港至中沙一路...

中市鐵路高架橋下10座停車場 最快11月營運

鐵路高架化完工後，台中市交通局完成台鐵委託車麗屋公司在高架橋下規畫的10座停車場圖說審查作業，由車麗屋公司施作中，預計1...

完善台中海線路網生活圈 沙鹿10-51-4號道路今動工

台中市政府盤點早期已徵收的未開闢計畫道路案件，提報內政部爭取補助，「沙鹿區10-51-4號(鎮南路旁)道路新闢工程」總經...

彰化某醫院精神病房群聚無控管？院方駁：依規定因應

彰化海線醫院爆出醫護有130人確診，院方卻沒有積極感控措施，造成護理師照顧壓力過大媒體投訴，對此，院方證實確實陸續有同仁...

長輩疫苗4劑首日快打站現亂象 蔡其昌批盧秀燕：推卸責任

台中市今開放65歲以上長者接種第4劑疫苗，讓許多長輩在烈日下打傘，苦不堪言；立法院副院長蔡其昌也發文關心此況，批市長盧秀...

濫倒汙泥鑽漏洞 環保署將修法「一條龍」盯廢棄物去向

彰化檢警環2020年查緝三家廢棄物處理機構將未經合法處理的汙泥棄置中部縣市，類似案件層出不窮，環保署中區環境督察副大隊長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。