彰化某醫院精神病房群聚無控管？院方駁：依規定因應

彰化海線醫院爆出醫護有130人確診，院方卻沒有積極感控措施，造成護理師照顧壓力過大媒體投訴，對此，院方證實確實陸續有同仁和病患確診，但醫護團隊、感染科醫師及感管護理師，在事發已立即召開臨時會議並展開因應措施。

彰化衛生局指出，該醫院針對院內感染有管控人員，依照中央指引因應，也將相關執行措施回報給衛生局，因大多數患者為輕症採就地安置，也依規定給藥。

院方指出，從6月9日起發現精神科慢性病房有病人出現症狀，進行全部病人採檢PCR，檢驗結果立即通報衛生主管機關，並說明相關處置方式，護理部主管、感管師、醫師均定期或不定期前往關懷及探視，期間提供食物體恤同仁，將再強化對同仁的心理輔導與關懷。

院方也說，精神科慢性病房依據衛生福利部規定，遵循新冠肺炎確診個案或原收治病人確診時，以就地收治為原則，必要時再轉診至設有專責病房的醫院，其中9位病人病情變化轉至專責病房，現8位病情穩定已轉回精神科慢性病房。

因應精神科慢性病人就地收治輕症或無症狀確診者，院方為緩解醫療人員照護壓力，關閉一個精神科急性病房區調派12位護理人力加入照護，護病比為1比15，另外有10位護佐人員共同照護；精神科病房總也配置11位清潔人員，每年皆由感染管制師進行清潔人員感染管制措施教育訓練及指導，疫情期間要求人員清潔消毒及防護衣穿脫流程，並無安排臨時清潔工。