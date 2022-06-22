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長輩疫苗4劑首日快打站現亂象 蔡其昌批盧秀燕：推卸責任

聯合報／ 記者劉柏均林佩均／台中即時報導
今天是台中市65歲以上長者接種莫德納疫苗首日，一早各快打站大排長龍景象，加上氣溫飆破30度，長輩抱怨連連。圖為沙鹿慈濟快打站。記者／劉柏均攝影
今天是台中市65歲以上長者接種莫德納疫苗首日，一早各快打站大排長龍景象，加上氣溫飆破30度，長輩抱怨連連。圖為沙鹿慈濟快打站。記者／劉柏均攝影

台中市今開放65歲以上長者接種第4劑疫苗，讓許多長輩在烈日下打傘，苦不堪言；立法院副院長蔡其昌也發文關心此況，批市長盧秀燕沒做好後續規畫，被批評了，就說是民眾一窩蜂來打，「推卸責任的態度，不是身為人民公僕做事的精神」。

台中市政今啟動47處快打站，為65歲以上長者(含55歲以上原住民)接種第四劑新冠疫苗，上午各站出現排隊人龍，排隊準備施打疫苗；但今天中部艷陽高照，氣溫飆破30度，許多長輩頂著烈日，在無遮蔽處的地方打著傘，甚至熱到僅拿著文宣紙張，也要頂在頭上躲避高溫，甚至頻向民代抱怨，詢問是否有水杯、扇子等消暑用品。

立法院副院長蔡其昌今發文指出，許多民眾頻頻抱怨中市府，對於施打疫苗的人流、人數，完全沒有掌握，讓長輩在飆到30幾度、這麼熱的天下，排隊這麼久、隊伍這麼長，也沒有足夠防護距離，擔心中暑、擔心防疫距離不夠，也增加施打疫苗不適的可能性，擔心長輩會受不了。

蔡其昌痛批，老人家打疫苗需要很細心規畫，但中市府事情只做表面，以為開了疫苗施打站就沒有他們的事情，沒有做好後續規畫，也讓第一線施打疫苗人員備感壓力，「被罵的是第一線人員，盧市長繼續當她的好媽媽，這樣是不對的！」

蔡其昌更寫到，「被批評了就說有叫大家分流，是民眾一窩蜂地來打。」疫情波動，長輩願意前來施打是好事，「不能把施打動線的亂象，歸咎在擔心的民眾身上，「這種推卸責任的態度，不是身為人民公僕做事的精神！」

中市民政局長吳世瑋表示，感謝各位長者踴躍前往接種，對於長者排隊久候深感抱歉，為紓解排隊人潮已要求各站指揮官增派人力支援，排隊人潮已大為紓緩，同時也請各快打站盡速增設臨時棚架、水冷機，避免民眾久候不適。

吳世瑋指出，各站第一時間緊急處理後，現場秩序、人流也獲得改善，也呼籲長輩無需急於上午排隊等候接種，快打站今日會視現場狀況滾動延長服務時間，為到站的長輩完成接種服務。

中市府表示，謝謝長輩為增強台中市防護力盡一分心力，市府針對今日快打站接種情形，均確實掌握並積極機動調整現場改善流程，市府也請各站加強宣導，快打站絕對會盡力完成接種服務，目前排隊人潮已大幅減少，長者可下午再前往接種，避開排隊人潮。

立法院副院長蔡其昌發文批評盧市府，將施打亂象責任推在民眾身上，強調「這種推卸責任的態度，不是身為人民公僕做事的精神！」圖／翻攝自蔡其昌臉書
立法院副院長蔡其昌發文批評盧市府，將施打亂象責任推在民眾身上，強調「這種推卸責任的態度，不是身為人民公僕做事的精神！」圖／翻攝自蔡其昌臉書

新冠疫苗 蔡其昌 台中市

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