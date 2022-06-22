濫倒汙泥鑽漏洞 環保署將修法「一條龍」盯廢棄物去向

彰化檢警環2020年查緝三家廢棄物處理機構將未經合法處理的汙泥棄置中部縣市，類似案件層出不窮，環保署中區環境督察副大隊長石秉鑫指出，環保署將修正事業廢棄物清理法令，針對再利用產品必須申報到最後，用到哪申報到哪，一條龍掌握再利用廢棄物去向。

彰化縣環保局江培根進一步解釋，現行廢棄物清理法規定有關事業廢棄物再利用架構或後續產品追蹤，是由各目的事業主管機關執行，但實際上是空有權利卻未落實；過去事業廢棄物只需要申報到再利用廠，修法後到最終使用端都將有法規義務申報，可確保到合法再利用場所；未來針對汙泥廢棄物的生產端也將收回收基金，以補貼使用端。

彰化環保局2018年接獲檢舉指稱二水某砂石場堆置物發出惡臭，檢警環歷經18個月偵辦，發現同開科技、冠昇環宇及長信環保公司廢棄物處理業者，收受多家知名電子、精密機械等委託清理的事業廢棄物，卻未確實處理，就透過清運業者傾倒在大安溪、濁水溪等河川及農地，遍布苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣及彰化縣5縣市，不法獲利所得超過6億元。

彰化被傾倒的汙泥主要來自冠昇環宇，彰化縣環保局要求業者依法限期清除，業者拒絕清理，縣府去年9月間將案件移送行政執行署扣押財產強制執行，今年1月才終於由產出的處理機構及清運業者與土地承租人開始清除；環保局指出，冠昇環宇5月已遭桃園縣政府撤照。

彰化縣長王惠美說，彰化山海交界，因交通之便常有廢棄物棄置問題，該汙泥案讓非法者付出代價，如果行為人不負起清除責任，國庫可能需要支付1億4千多萬清理廢棄物。