七期豪宅建商違法超挖地基？ 建商：結構安全符合法規

台中市議員陳淑華接獲民眾陳情，七期某豪宅建商3處建案涉嫌超挖地下室、超賣停車位，民代關心是否影響結構公安與廢土傾倒等情事。建商強調，結構安全合於法規標準，無違法傾倒廢土、超賣車位。

都發局指出，今早已派員前往工地現勘，若查有超挖構築結構體事實，將依建築法勒令停工，必要時得強制拆除。

台中市議員陳淑華與舉發人黃先生、律師蔡其龍召開記者會，陳指出，根據黃先生提供資料顯示，七期某豪宅建商3處建案，涉嫌違法超挖地下室並出售違法車位，涉嫌從中獲取暴利。記者會中，律師更透過簡報方式說明3處建案施工狀況、面積與停車位分布。

陳淑華指出，三起建案在市府周圍，市府是否管理鬆散？施工管理有無漏洞或包闢？其中，車位不當增加，機械車位變成平面車位，增加的建築面積從何來？超挖土方哪裡去？

基於確保公共安全、維護消費者權益，陳淑華要求，市府立即安排現場會勘，釐清現場狀況。若有違法事實要立即停工、追究責任，並移送司法調查。

該建案陳姓總經理指出，原本設計規畫做的不夠完善，後來圖面檢討調整空間，其中，位於七期市政路的建案，已依程序辦理設計變更通過；位於台灣大道附近建案，依照程序辦理設計變更，上周召開會議，進行圖面調整；第三件位於市政路與惠來路附近建案，地下室尚未開挖。

有媒體詢問，早上經過第三起建案工地，見砂石車載運土石進出。陳姓總經理表示，是工地進行全套管基樁工程，為了施工動線，因此有部分土方必須移除，但整體工程尚未開挖地下室。

該建商公司發出聲明，敝司重視客戶權益，車位數量無超賣事宜。結構安全皆合於法規標準，並無違法傾倒廢土之行為。初步規畫與施工執行之差異，已依據行政流程申請設計變更，依法辦理，以不影響消費者權益為原則。

都發局強調，市府秉持縝密查察嚴辦不法的查處原則，若有建築師、營造廠或專任工程人員涉有簽證不實及未按圖施工情事，將依法嚴懲究責、絕不寬貸。