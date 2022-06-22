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中興新村運動資源豐富 南投縣配合都計發展運動園區
中興大學將進駐中興新村，居民期待能重振中興新村的生活機能，提供良好的運動休閒空間。南投縣建設處表示，將在中央政策定案後，對中興新村土地提出通盤檢討，利用豐富的運動場館和綠地，讓中興新村發展為國民運動園區。
中興新村分為北中南三個核心區，北核心為省府機關所在，中核心為舊宿舍區、南核心則規畫為中興大學校區。國發會計畫讓中核心光榮里、光榮里宿舍區朝多元利用，除提供青年創業基地、興創旅館外，也提供青銀共居宅、樂齡宅、健康宅及等主題式社會住宅，增加生活機能。
南投、草屯地區居民更希望中興新村能進一步活化，讓中興新村重現花園城市風采，成為中部民眾運動休閒的好所在。
南投縣建設處長李正偉說，中興新村發展面臨幾個問題，活化國有土地如何兼顧歷史保存和地方發展，中興大學進駐後如何照顧居民權益，歷史保存和發展要找到平衡點。
中興新村目前由國發會管轄，未來規畫牽涉到土地和建物，等中央政策確定後，縣政府將提中興新村都市計劃第三次通盤檢討，配合調整規畫。
他說，各縣市都推國民運動中心、國民運動館，中興新村卻有可能發展為國民運動園區，中心新村原本就有小巨蛋、網球場、游泳池、高夫球場還有充足的綠帶，可以結合大學城、養生村，縣府將配合中央政策，讓中興新村發展為運動園區。
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