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台中海線大停電原因找到了 是吊掛鋼筋引起高壓電線跳脫
台中今早10時許驚傳停電事故，影響逾4萬戶，並於11時許全部復電。台電台中區處表示，整起事故起為161kV中港至中沙一路，第7至第8號鐵塔間線路下方，有民眾建屋工程，僱用吊車施吊掛鋼筋作業，接近高壓線路引起跳脫。
此起停電時長約10分鐘，影響範圍遍及台中海線5區，包含梧棲區、清水區、沙鹿區、龍井區、大肚區等，共影響4萬4699戶，除了住戶停電外，更有多處路口號誌停擺，造成交通狀況輕微混亂，清水警方隨即趕至現場交通管制疏導，幸無事故發生，目前已全部復電。
台電台中供電區營業處表示，此起停電事故，為161kV中港至中沙一路，第7至第8號鐵塔間線路下方，有民眾建屋工程，僱用吊車施吊掛鋼筋作業，接近高壓線路才引起跳脫，目前正維修中；至於是否向業者提出賠償，台電還在確認中。
清水警分局表示，停電期間，轄內部分號誌不亮，已即時規劃同人至交通流量大路口疏導，至復電期間，幸未發生事故狀況，交通也已回復平順，提醒用路人留意。
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