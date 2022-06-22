影／中市長輩快打站首日 豔陽下人龍長輩飆罵

今天是台中市65歲以上長者接種莫德納疫苗首日，一早各快打站出現大排長龍景象，加上氣溫飆破30度，不少長輩與家屬在毫無遮蔽的人行道撐傘，甚至打電話向民代抱怨，詢問能否提供水杯、扇子消暑，實在熱到受不了。

民政局長吳世瑋表示，原本估三、四成施打率，今卻高達七、八成，由於中央配送500元禮券不足，造成長輩現場等候，已請區、里長呼籲，接種完的長輩先行返家，事後禮卷將親送到府。

台中市政府今、明（23日）啟動47處快打站，為台中市65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗，中央額

外贈送2劑快篩試劑和500元禮券。今天台中市艷陽高照，一早氣溫飆破30度，台中市議員江肇國、邱素貞、林祈烽、羅廷瑋與時代力量東南區市議員參選人徐小媚都接獲長輩投訴電話，紛紛抱怨氣溫炎熱，市府規劃動線不佳。

市議員羅廷瑋指出，中央加碼快篩加500元禮券，第四劑施打超出預期，催出長輩外出接種可說是「空前盛況」，但因氣溫炎熱，東南區快打站許多長輩站在烈日下曬太陽，建議市政要抓好各里的分流機制，加派人手服務長輩。

市議員林祈烽、邱素貞說，服務處上午電話接到手軟，長輩抱怨快打站動線安排不當，沒有遮陽設備，進到室內排隊也悶熱不通風，讓人感到很不舒服，希望議員服務處能派人送扇子和飲用水給他們，大家快被熱昏了。

民進黨黨團總召江肇國表示，疫苗接種已超過1年，市府的規劃卻像個菜鳥，排隊人潮已繞靜思堂一圈，現場動線凌亂、缺乏明確告示、沒有防疫分流且無法消化人龍，呼籲市府儘速改善快打站品質。

時力東南區市議員參選人徐小媚說，南區永興宮及崇仁活動中心快打站湧入大量民眾，排隊超過200公尺，造成7、80歲長輩在大太陽下排隊一個半小時，老人家怎麼承受？海線沙鹿快打站也湧人潮。