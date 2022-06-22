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天熱、人多、久候 台中為長者打疫苗引民怨

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市今開快打站為65歲以上長者施打第四劑莫德納疫苗，湧進大批接種民眾。圖／江和樹提供
台中市今開快打站為65歲以上長者施打第四劑莫德納疫苗，湧進大批接種民眾。圖／江和樹提供

台中市府今開47處快打站為65歲以上長者施打第四劑莫德納疫苗，但因接種者是老人家，天熱又到處大排長龍，引發不少民怨。市府表示，打氣超乎以往，會加派醫療人數和動線，並延長開放時間。

市府人員指出，研判這次因為有送快篩和500元禮卷，使得打氣超乎以往；過去一般僅來約3成，這次來了8、9成。基本上就是延長時間，到讓大家打到完，禮卷不夠的改為登記送到府；衛生局已加派人手，並在等候區加蓋帳篷，明天也會延長時間。

大里區立德里長江和樹說，一上午接到許多民眾打來罵，說為了打疫苗等到軟腳。他說，每個里都有活動中心，市府為何急在一時；若發生問題，責任誰擔。他說，來的都是阿公、阿媽級的長者，單是立德里一里就有千餘人，為何不分流；有的人還要老遠跑到他里去，市府應該盡快拿出配套。

莫德納疫苗 衛生局 快篩

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