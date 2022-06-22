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中寮垃圾掩埋場啟動暫置垃圾打包 清出1.6公頃暫置空間

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供

面對縣內垃圾暫置數量日增的龐大壓力，南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險，及附近環境髒亂與異味問題，更有效增加1.6公頃的暫置空間。

中寮鄉的垃圾掩埋場，位於竹坑巷附近的丘陵地，也是少數位於斷層帶上依然還在使用中的掩埋場。

從2014年至2022 年已累積堆置約6000公噸的生活垃圾，容易引發火災及附近環境髒亂與異味問題，垃圾打包後可大幅降低垃圾自燃風險，目前已完成首批暫置垃圾篩分打包作業，從5月9日到6月14日 僅耗24工作天，就完成第一、二區暫置垃圾的篩分打包作業。

環保局長李易書表示，上午偕中寮鄉長廖宜賢實地考察中寮垃圾掩埋場，親察篩分打包暫置垃圾的成果，但南投縣全縣整體每日所產生的生活垃圾約250 噸垃圾，長期依賴外縣市代為焚化處理，但各縣市焚化廠面臨歲修及停爐等問題，大幅縮減焚化垃圾處理量 ，導致南投縣外運至焚化廠的處理量逐年減少，全縣垃圾累積總量更已達20萬公噸。

李易書並說，縣內因運往縣外焚化垃圾的量能極度不足，已長達2年未能將暫置垃圾外運處理，可見南投縣垃圾山去化的處境艱難，垃圾暫置更面臨空間不足的龐大壓力；中寮垃圾掩埋場費時1個多月，克服地形因素，啟動 「垃圾分篩打包」計畫，並於近日完工，總處理量約為3000公噸，掩埋場暫置垃圾共分三區，以因應南投需持續堆置垃圾的困境。

南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供
南投環保局最近與中寮鄉公所合作，完成中寮垃圾掩埋場逾3000公噸的暫置垃圾打包，大幅減小暫置垃圾引發火災風險。圖／南投縣環保局提供

南投 火災

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