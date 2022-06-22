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台電高壓線路跳脫 台中海線4萬餘戶一度停電
台電公司台中中沙變電所今天上午因高壓線路跳脫事故，造成變電所停電，影響台中市梧棲等5區域停電4萬餘戶，台電已全數完成復電作業，並調查事故原因。
有網友今天上午在臉書社團「梧棲串起來」發文表示，市區多處停電，且路口號誌也因停電而停擺，部分網也反映，台中市海線多個區域也停電。
台灣電力公司台中區營業處今天發布新聞訊息表示，上午10時50分因161kV高壓線路事故跳脫，造成台中中沙變電所停電，後續由台中區處進行緊急轉供作業，並於上午11時完成全部復電作業。
台電公司表示，影響範圍包括台中市梧棲、清水、沙鹿、龍井與大肚區，影響用戶數4萬4699戶，目前都已全部復電，造成事故跳脫原因，目前由台中供電區營業處調查釐清。
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