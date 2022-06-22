反對南投全縣垃圾進竹山自救會上午成立 抗議轉為監督

反對南投全縣垃圾進竹山自救會上午如期成立，竹山鎮長陳東睦表示，盡管縣府同意暫緩綠能永續中心選址，但暫緩不等同於終止，但強調公所遵從民意，未來立場從抗議轉為監督，也謝謝縣長願意傾聽地方聲音，讓竹山人鬆了一口氣。

自救會上午聚集上百位關心地方的民眾，前來關切地方的大事，鎮民全部反對未來全縣的垃圾全部集中在竹山，且綠能永續中心對於兩成篩下物以及製成燃料棒去處等問題，都存有極大的疑慮，認為各鄉鎮的垃圾應有各自的處理能力，畢竟竹山地形實難通過垃圾焚化爐環評，否則未來「南投縣垃圾何去何從？」的問題，依然難解。

縣議員蔡孟娥指出，竹山根本就是一個盆地地形，原本就容易造成空氣汙染，縣府的選址就在風口，未來若設垃圾處理的地點，勢必造成地方的二次汙染，縣府選址竹山，並且綠能永續中心要處理全縣一天300多噸的垃圾，當然會造成竹山鎮民的恐慌，因此建議各鄉鎮的垃圾先各自處理，特別是四大鄉鎮產生的垃圾量多，縣府何不先補助四鄉鎮市設先進垃圾處理設施。