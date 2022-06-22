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家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

中央社／ 台中22日電

國內本土疫情延燒，無症狀者潛伏，家用快篩試劑成為居家常備品，醫師提醒，快篩劑測試要以15分鐘為準，若超過15分鐘才出現T線，就沒有參考價值。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，無症狀確診潛伏，台中慈濟醫院今天透過新聞稿指出，目前居家快篩試劑屬於抗原快篩，用於檢測人體是否帶有病毒抗原，可以找出正處於感染階段的病人。

感染科主任王瑞興表示，採檢的檢體滴入卡匣後，試劑利用毛細現象將抗原結合物帶至檢測線（Testline，T線）及控制線（Control line，C線）。檢測線（T線）含有可與抗原結合的抗體，當病毒蛋白通過就會呈現出顏色；控制線（C線）是確保檢體量足夠讓試劑吸收，出現顏色才表示當次測試具參考價值。

王瑞興補充，浸泡快篩棒的緩衝液，除可純化檢體，也能幫助檢體在試劑流動以利試劑吸收，多數人仍懼怕使用鼻咽快篩且方式錯誤。

他解釋新冠病毒主要攻擊上呼吸道系統，冠狀病毒必須依附在細胞存活，做快篩時要採集到上呼吸道系統的細胞，才能正確檢測出病毒。他呼籲發生咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、胸悶等上呼吸道症狀時，最好做快篩。

使用鼻咽快篩時，不管仰頭或平視，只要將快篩棒深入鼻孔，往耳垂的方向延伸，依成人小孩不同頭型大小，成人深入長度約10到13公分到達鼻咽處，旋轉數圈採集後取出即完成。

王瑞興指出，一般家用快篩試劑要在病毒含量CT值25左右才能檢驗出陽性，只要正確採集檢體，都具有參考價值，快篩劑15分鐘內即可知道結果，放置太久是沒有意義的。15分鐘內出現微弱的T線，表示體內病毒沒那麼多；但若超過廠商建議判讀時間才出現T線，則沒有參考價值。

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