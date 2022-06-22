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NTT新女力報到 鄢繼嬪曝回台中找房：我跟歌劇院閃婚了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中國家歌劇院新任副總監鄢繼嬪幽默自曝，上周回來找房子，決定跟大家常相左右，跟昔日友人聯絡都說，「我跟歌劇院閃婚了！」圖／台中國家歌劇院提供
台中國家歌劇院新任副總監鄢繼嬪幽默自曝，上周回來找房子，決定跟大家常相左右，跟昔日友人聯絡都說，「我跟歌劇院閃婚了！」圖／台中國家歌劇院提供

新女力報到！台中國家歌劇院藝術總監邱瑗展開第二任期，與副總監汪虹搭檔絕佳默契，更邀請熟悉國際交流及策展的鄢繼嬪擔任副總監，三女要以鐵三角默契實踐非典型劇場特色，打造「一座人與藝術共生的劇場」。

鄢繼嬪自曝，「我跟歌劇院閃婚了！」已回台中找房，要跟大家常相伴。

邱瑗分享，副總監汪虹擅長資源整合、跨部門協調，持續帶領同仁將藝文紮根於民眾日常；而新任副總監鄢繼嬪兼具視覺及表演藝術學養，期待發揮豐富跨文化協作、策展經驗，拓展歌劇院與國際的交流、連結。

曾駐美工作10年，近年回國任職於文化部文化交流司的鄢繼嬪，幽默分享跟台中很早結緣，曾在台中港區藝術中心、葫蘆墩文化中心服務，「這次算是回娘家」；更自曝，上周回來找房子，決定跟大家常相左右，跟昔日友人聯絡都說，「我跟歌劇院閃婚了！」

國家歌劇院介紹，鄢繼嬪從東海大學美術系畢業，赴英國萊斯特大學念博物館學研究所，是策展人，也是藝術行政工作者。2009年駐美工作，擔任台灣藝術家、團隊及機構與國際接軌的橋樑。

曾於2019年與紐約當代藝術機構Performa雙年展合作，擘劃並架接台北市立美術館及空總台灣當代文化實驗場與其共製，創造台灣藝術家作品在紐約時報廣場電視牆盛大亮相，多項展演製作持續受國際重要藝術節及場館邀演紀錄。

鄢繼嬪分享，2017年對歌劇院的第一印象是「精緻卻溫暖」，而邱瑗推動歌劇院為一座非典型劇場的願景與她不謀而合，「最在地就最國際，希望把台灣最好的帶到國際、把國際最好的帶到台灣！」

未來她將參與歌劇院的展演核心業務，期待透過多年國際合作的人脈與經驗，為歌劇院注入更多元的觀點與刺激、帶來具有更多可能性的作品，「我希望能讓歌劇院成為一座令國人驕傲、且願意擁抱的劇場！」

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗(中)、副總監汪虹(左)搭檔絕佳默契，新任副總監鄢繼嬪(右)熟悉國際交流及策展，三女要以鐵三角默契，實踐非典型劇場特色。圖／台中國家歌劇院提供
台中國家歌劇院藝術總監邱瑗(中)、副總監汪虹(左)搭檔絕佳默契，新任副總監鄢繼嬪(右)熟悉國際交流及策展，三女要以鐵三角默契，實踐非典型劇場特色。圖／台中國家歌劇院提供

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