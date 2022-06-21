影／竹山鎮長否認煸動對抗 強調從未答應縣府可蓋綠能中心

南投縣長林明溱宣布停建竹山綠能中心，鎮長陳東睦下午回應指出，垃圾是全縣13鄉鎮的問題，應該13鄉鎮共同來處理，強調自已做為一鎮之長，並沒有煸動鎮民，而是聽取民意，跟鎮民站在一起，不願見到未明確的垃圾處置去向，成為地方的恐慌，也讓縣政府聽到鎮民聲音，對於成立自救會是害怕二度受騙！未來功能轉為監督。

陳東睦說，針對環保局長李易書提到曾經4次與他溝通興建綠能中心一事，強調自己全部4次都未答應他，可以蓋在竹山，並且提出垃圾底渣去留問題，畢竟畢竟360噸的垃圾所產生70、80噸的底渣要放哪裡？未來去化的燃料棒要放哪裡？希望李局長想好了再來談，同時要求他對現有垃圾的清運情況要怎麼弄，應給一個答覆。

之後，環保局一紙公文回覆表示，會依現在各鄉鎮人口比例，平均分配載運垃圾，但從去年12月到現在，卻只幫竹山鎮運了300多噸的垃圾， 運量這麼少，讓他不禁懷疑，全縣分配量真的是依照人口比例分配嗎？覺得已經不誠實欺騙在先，又誤導縣長做出錯誤的判斷，以為竹山鎮同意綠能中心可以蓋在竹山。

陳東睦並說，站在竹山鎮的立場，綠能中心面對垃圾底渣、去化問題未獲明確答覆前，就冒然宣布要設在竹山，當然會造成地方的恐慌，因為若同意，全縣垃圾就變成一個暫置的現況，而暫置的垃圾和燃料棒未來要去哪裡，才是大家擔心的事，畢竟燃料棒是易燃的東西。