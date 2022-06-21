梧棲水稻發育受阻現「空包彈」 農會籲申報水稻保險

上月開始連續降雨和高溫影響，台中市梧棲區水稻發育受阻，出現「吊穗」現象，穀粒不充實形成「空包彈」，梧棲區農會和公所人員今天到稻田勘查，並呼籲農民盡速申報水稻收入保險。

梧棲區農會總幹事王秝毅、推廣部主任黃璟峰今天會同公所農建課人員勘查發現情況嚴重，農會表示，水稻收入保險，只要鄉鎮市區的水稻整體平均產量較公告標準值少兩成以上，經公告認定為該鄉鎮市區水稻田受損災區，受損農戶每公頃都可獲賠1萬8000元，申報日期至6月24日。

有農民反應，5月底、6月初連續下雨，梧棲區許多稻田泡水，稻穗在開花期間吸入過多的水分，大雨過後又出大太陽，結穗後感染穗稻熱病，水稻不稔實變成「空包彈」，稻農欲哭無淚，希望能獲得災損補助。