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梧棲水稻發育受阻現「空包彈」 農會籲申報水稻保險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區水稻發育受阻，出現穀粒不充實形成「空包彈」，農會和區公所人員今天到現場勘查。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區水稻發育受阻，出現穀粒不充實形成「空包彈」，農會和區公所人員今天到現場勘查。圖／梧棲區農會提供

上月開始連續降雨和高溫影響，台中市梧棲區水稻發育受阻，出現「吊穗」現象，穀粒不充實形成「空包彈」，梧棲區農會和公所人員今天到稻田勘查，並呼籲農民盡速申報水稻收入保險。

梧棲區農會總幹事王秝毅、推廣部主任黃璟峰今天會同公所農建課人員勘查發現情況嚴重，農會表示，水稻收入保險，只要鄉鎮市區的水稻整體平均產量較公告標準值少兩成以上，經公告認定為該鄉鎮市區水稻田受損災區，受損農戶每公頃都可獲賠1萬8000元，申報日期至6月24日。

有農民反應，5月底、6月初連續下雨，梧棲區許多稻田泡水，稻穗在開花期間吸入過多的水分，大雨過後又出大太陽，結穗後感染穗稻熱病，水稻不稔實變成「空包彈」，稻農欲哭無淚，希望能獲得災損補助。

梧棲區農會表示，元月一日起全國開辦水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，由現行農業天然災害現金救助機制轉換，農民無須繳納保險費，由政府全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過兩成，每公頃可獲理賠1萬8000元。

台中市梧棲區水稻發育受阻，出現穀粒不充實形成「空包彈」，農會和區公所人員今天到現場勘查。圖／梧棲區農會提供
台中市梧棲區水稻發育受阻，出現穀粒不充實形成「空包彈」，農會和區公所人員今天到現場勘查。圖／梧棲區農會提供

梧棲 農會

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