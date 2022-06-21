綠能永續中心竹山人反彈大 南投縣長林明溱喊停

南投縣計畫興建綠能永續中心，遭到竹山鎮公所、居民強烈反彈，南投縣長林明溱今天下午表示，他不畏困難，希望任期最後階段，解決南投縣垃圾危機，但因為選舉等因素，遭遇非理性抗爭，為了不影響和鄉親感情，停止綠能中心計畫，在取得縣民共識前，也暫停一切規畫。

南投縣綠能永續中心選在竹山鎮國道三號南雲交流道旁，獲得環保署支持，縣府計畫2年籌建，預計6年內處理完累積的20萬公噸垃圾。

雖然縣府保證綠能中心無汙染、且避開市區交通並提供優厚的回饋金，但竹山鎮強力反對，並組自救會長期抗爭。

林明溱說，他在縣長任期最後階段，決心扛起這項堅鉅的任務，一次解決南投縣20多年的垃圾問題，就算被誤解、攻擊，也已經有覺悟，堅持作對的事，作為他兩任縣長，報答鄉親35萬張選票的支持。

他強調，在竹山鎮設置綠能中心，他得不到什麼好處。因為以BOT興建，縣府不負擔興建成本和營運風險，數億元的投資都由投標廠商負擔，廠商回饋更都會用在竹山鄉親身上，他沒有絲毫私心。卻有人傳言縣府「要將全縣垃圾運到竹山燒」，引起鄉親誤解。

其實綠能中心就是要做到不燃燒垃圾，不堆置垃圾，以日處理百噸垃圾為第一期目標，優先處理竹山鎮每日25噸，和濁水溪線各鄉鎮垃圾，在13鄉鎮中優先解決竹山鎮5萬噸垃圾山大難題。

南投縣堆置的陳年垃圾，已有20 萬噸。當初草屯垃圾山大火，環保署允諾補助3億元清運處理費，但垃圾山要去化，空有錢還是要靠外縣市焚化爐點頭處理，絕對是杯水車薪。如今全縣至少增加150噸垃圾無法外運，垃圾處理已經不能再等。