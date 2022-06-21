快訊

受託照顧失智里民 里長竟領光百萬存款還偷過戶房產

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠能永續中心竹山人反彈大 南投縣長林明溱喊停

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱今天下午宣布綠能永續中心，在未取得地方共識前停止興建和規畫。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天下午宣布綠能永續中心，在未取得地方共識前停止興建和規畫。圖／南投縣政府提供

南投縣計畫興建綠能永續中心，遭到竹山鎮公所、居民強烈反彈，南投縣長林明溱今天下午表示，他不畏困難，希望任期最後階段，解決南投縣垃圾危機，但因為選舉等因素，遭遇非理性抗爭，為了不影響和鄉親感情，停止綠能中心計畫，在取得縣民共識前，也暫停一切規畫。

南投縣綠能永續中心選在竹山鎮國道三號南雲交流道旁，獲得環保署支持，縣府計畫2年籌建，預計6年內處理完累積的20萬公噸垃圾。

雖然縣府保證綠能中心無汙染、且避開市區交通並提供優厚的回饋金，但竹山鎮強力反對，並組自救會長期抗爭。

林明溱說，他在縣長任期最後階段，決心扛起這項堅鉅的任務，一次解決南投縣20多年的垃圾問題，就算被誤解、攻擊，也已經有覺悟，堅持作對的事，作為他兩任縣長，報答鄉親35萬張選票的支持。

他強調，在竹山鎮設置綠能中心，他得不到什麼好處。因為以BOT興建，縣府不負擔興建成本和營運風險，數億元的投資都由投標廠商負擔，廠商回饋更都會用在竹山鄉親身上，他沒有絲毫私心。卻有人傳言縣府「要將全縣垃圾運到竹山燒」，引起鄉親誤解。

其實綠能中心就是要做到不燃燒垃圾，不堆置垃圾，以日處理百噸垃圾為第一期目標，優先處理竹山鎮每日25噸，和濁水溪線各鄉鎮垃圾，在13鄉鎮中優先解決竹山鎮5萬噸垃圾山大難題。

南投縣堆置的陳年垃圾，已有20 萬噸。當初草屯垃圾山大火，環保署允諾補助3億元清運處理費，但垃圾山要去化，空有錢還是要靠外縣市焚化爐點頭處理，絕對是杯水車薪。如今全縣至少增加150噸垃圾無法外運，垃圾處理已經不能再等。

林明溱說，他主張環保、無燃燒又節能減碳的綠能中心，希望為南投永絕垃圾危機，縣府有能力完成籌建準備與執行。不少竹山鄉親誤解憂心難安，他審慎評估後，不忍撕裂與縣民的深厚情感，也避免遭特定人士煽動，在取得共識前，全面停止綠能中心一切規畫。

南投縣政府興建綠能永續中心，竹山居民在預定地前掛布條抗議。圖／竹山鎮公所提供
南投縣政府興建綠能永續中心，竹山居民在預定地前掛布條抗議。圖／竹山鎮公所提供

南投 林明溱 垃圾危機

延伸閱讀

集集鎮自行車道老舊破損 縣府將改善再創小鎮觀光熱潮

南投將建綠能處理中心 將20萬噸垃圾製成固體燃料

鹿谷凍頂烏龍茶展售 DNA科學鑑定為國產好茶把關

南投縣國中會考成績明顯進步 偏鄉學校也減C有成

相關新聞

皮包骨葉家三兄弟大哥往生 縣府重新評估已列低收入戶

彰化和美鎮葉姓3兄弟相依為命，因經濟弱勢引起各界關心，三兄弟大哥昨不幸因病過世；而三人中只有三弟為縣府列冊中低收入戶並領...

南投縣周六開兒童第二劑疫苗接種站 暑假校園續接種

南投縣將於本周六上午在13鄉鎮市衛生所開設「假日接種站」，主要服務對象5月28日前接種第１劑莫德納，年紀滿6歲至11歲的...

綠能永續中心竹山人反彈大 南投縣長林明溱喊停

南投縣計畫興建綠能永續中心，遭到竹山鎮公所、居民強烈反彈，南投縣長林明溱今天下午表示，他不畏困難，希望任期最後階段，解決...

蔡其昌批台中捷運慢 盧秀燕籲中央盡快核定

台中市推動捷運建設，台中市長盧秀燕說，目前捷運藍線環評初審已通過，屯區捷運可行性研究報告昨天送交通部審議，市府會將各條捷...

綠空廊道驚見有毒「銀膠菊」 中市議員要求市府速清除

台中綠空廊道潭子段近期出現外來種植物銀膠菊，合作街至潭子車站沿線，近百公尺長度範圍尤其茂密，其繁殖力強且花粉易造成過敏反...

憂醫療物資缺乏危害醫護 立委江啟臣再捐5千組N95口罩

新冠疫情蔓延全台，指揮中心雖表示南部正脫離高原期，但疫情狀況仍險峻；立委江啟臣為確保醫護人員安全，繼上週捐贈5千份N95...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。