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彰化鐵路高架化邁大步 交通部啟動綜合規劃工作平台

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市鐵路高架化啟動10多年，去年完成可行性評估程序近日邁向第二階段綜合規劃作業。圖／彰化縣府提供
彰化市鐵路高架化啟動10多年，去年完成可行性評估程序近日邁向第二階段綜合規劃作業。圖／彰化縣府提供

彰化鐵路高架化啟動10多年，去年完成可行性評估程序，本月20日交通部啟動彰化鐵路架化計畫綜合規劃推動工作平台，彰化縣政府與台鐵局、鐵道局以及顧問公司舉行四方第一次會議，也宣告計畫邁向第二階段細部規劃，包括高架化軌道布建、扇形車庫動態的爬坡道工程、站點共構等爭議都將底定，預計2年完成綜合規畫設計。

彰化市鐵路高架化彰化人等待多年，第一階段可行性研究評估，縣府從2011年啟動直到去年行政院核定，彰化縣府工務處長林漢斌指出，綜合規劃階段將完成基本設計，工作小組分為營運及財務、土木建築、機電技術以及土開及用地工作小組，小組不定期開會，若需要再提到決策階層討論，因是交通部主導，時程上應較能掌握，

第一次的四方視訊會議由鐵道局副局長楊正君主持，彰化縣副縣長林田富、鐵道局中部工程處副處長吳志仁、鐵路局企劃處副處長江明宜等都出席，縣府的推動平台成員跨局處包括工務處、建設處、地政處、財政處等，明確訂定「窗口人員」。

彰化市鐵路高架化堪稱是彰化未來50年最重要的交通工程，將讓彰化古城有機會透過土地釋出帶動發展，綜合規劃預計在2024年5月提送行政院。

工務處指出，在那之前變更都市計畫案至少要送縣府都市計畫委員會審議、縣府也必須完成車站聯外及周邊交通計畫，公共運具的聯外接駁、整合服務規畫配套措施，相關經費程序都需籌編完成，環評報告書也需經過環保署審議通過，將會是相當大的工程。

彰化市鐵路高架化工程初步規劃4軌建設，總經費近400億元，林漢斌說，針對討論較多的高架4軌佈設方式在綜合規畫會確定，若交通部依據營運與調度考量縮減為3軌，經費就會大幅降低，但近年營建成本增加，整體經費在綜合規畫後會更加明確。

鐵路高架化 彰化

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