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蔡其昌批台中捷運慢 盧秀燕籲中央盡快核定

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌批評台中捷運建設速度慢，台中市長盧秀燕今下午表示，市府會把各路線、期程確定，希望中央盡速核定，可安排開工。圖／台中市新聞局提供
立法院副院長蔡其昌批評台中捷運建設速度慢，台中市長盧秀燕今下午表示，市府會把各路線、期程確定，希望中央盡速核定，可安排開工。圖／台中市新聞局提供

台中市推動捷運建設，台中市長盧秀燕說，目前捷運藍線環評初審已通過，屯區捷運可行性研究報告昨天送交通部審議，市府會將各條捷運期程、路線確定下來，並且提報中央核定，希望能盡快核定盡快開工，這也是台中市民的期盼。

連日來，立法院副院長蔡其昌批評台中捷運速度慢，如果他當市長，4年內就要讓藍線動工。盧秀燕今天下午參加uBike導入電輔車記者會，盧秀燕回答媒體提問，強調希望中央早日核定；針對蔡其昌言論，盧秀燕只說「謝謝」。

盧秀燕說，她在上任之前，捷運藍線延伸太平段被腰斬，紫線部分也沒定案，屯區捷運計畫中包含藍線延伸段與紫線，牽涉到大里、太平、北屯與南區等，昨天提報給交通部審議。

盧秀燕說，台中捷運路網持續規劃，藍線環評初審已通過，等中央核定綜合規劃報告，就可安排動工，台中是個大城市，需要捷運路網系統，市府會把相關路線、期程確定，編列相關預算並且開工。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線通車滿周年，捷運藍線綜合規劃報告在交通部審議，爭取早日通過可早日動工；機場捷運、綠線延伸段、屯區捷運可行性報告都先後送中央，希望中央能盡快核定，早日啟動綜合規劃與工程。

台中市長盧秀燕今下午表示，台中捷運藍線環評初審通過，希望中央儘速核定，可安排開工，這是市民的期盼。記者洪敬浤／攝影
台中市長盧秀燕今下午表示，台中捷運藍線環評初審通過，希望中央儘速核定，可安排開工，這是市民的期盼。記者洪敬浤／攝影

台中捷運 盧秀燕 蔡其昌

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